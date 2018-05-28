"Освободить Сенцова": как в Киеве началась "Молодость"

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В воскресенье, 27 мая, открылся 47-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость".

Во время церемонии открытия состоялась акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России.

"Мы не имеем права просто так, молча смотреть, как умирает человек ... мы должны распространять информацию о нем, мы должны вместе давить на правительство и президента РФ. Я хочу попросить всех дипломатов, которые здесь есть, чтобы вопрос Олега Сенцова и всех политических заключенных каждый день звучал на международной арене", - заявила ведущая церемонии, режиссер Антонина Ноябрева.

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Гости держали таблички с призывом освободить Олега Сенцова и выкрикивали его фамилию. Две недели назад украинский режиссер объявил голодовку в российской тюрьме. Он требует освободить украинских политзаключенных.

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Кинофестиваль "Молодость" был основан в 1970 году как обзор лент студентов института имени Карпенко-Карого и проходил весной, заявил директор "Молодости" Андрей Халпахчи.

Поэтому, по его словам, кинофестиваль возвращается к своим традициям и отныне будет проходить весной, а открывать его будут в День Киева. До этого "Молодость" проходила в октябре.

Копірайт зображення facebook.com/molodistkiff Image caption Андрей Халпахчи напомнил, что "Молодость" начиналась как весенний кинофестиваль

Одна из новых локаций фестиваля - Почтовая площадь, где фильмы будут показывать под открытым небом. Также киносеансы будут проходить в кинотеатре "Киев", "Украина", "Синема Сити" и на Трухановом острове, в клубе ЮБК под открытым небом.

"Кинофестиваль "Молодость" должен стать одним из важнейших ежегодных культурных мероприятий в столице. И он должен стать известным на весь мир", - заявил мэр Киева Виталий Кличко на открытии фестиваля.

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На фестивале покажут около двух сотен коротко- и полнометражных лент, получивших награды на международных европейских фестивалях, а также фильмы-лауреаты "Оскара".

Открыла фестиваль польская лента Малгожаты Шумовской "Лицо/Рыло".

Церемонию открытия посетили актеры, режиссеры и политики.

"Вокруг этого шатра на Почтовой площади собрались люди, чтобы увидеть звезд. Я очень рад, что многих украинских звезд начинает узнавать и любить наш украинский зритель", - заявил министр культуры Евгений Нищук.

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По версии Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), "Молодость" - один из крупнейших кинофорумов Восточной Европы.

Главной задачей фестиваля называют содействие развитию молодого профессионального кино.

Фестиваль продлится до 3 июня. Расписание киносеансов можно посмотреть на сайте фестиваля.

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