На Донбассе исчез военный, двое ранены - штаб ООС

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Судьба одного украинского военного на Донбассе остается неизвестной. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", - говорится в сообщении штаба в Facebook.

Во время боевых действий 27 мая двое военных получили ранения, их эвакуировали в госпиталь. По состоянию на утро 28 мая потерь нет.

За минувшие сутки интенсивность боевых действий уменьшилась, боевики совершили 22 обстрела, четыре раза применяли тяжелое вооружение, сообщают украинские военные. Они заявили, что дали "адекватный ответ противнику".

На Горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На Донецком направлении - около шахты Бутовка, Красногоровки и Марьинки.

Произошло обострение ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино.

В штабе сообщают о коротком столкновении около Павлополя, где погибли три боевика и еще трое были ранены.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.

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