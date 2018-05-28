На Донбассе погиб ребенок

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В понедельник, 28 мая около Торецка в результате обстрелов погибла девочка. Накануне 70-летний мужчина подорвался на мине возле собственного дома, сообщает полиция.

Девочка погибла во время обстрелов города Железное - об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда", - сообщил он и выразил соболезнования родным. На месте работает группа полиции.

Волонтер Елена Розвадовская, которая работает на Донбассе, сообщает, что девочке было 15 лет.

По каждому факту убийства боевиками ребенка на Донбассе надо открывать уголовное производство, а его материалы приобщать к искам Украины к России в международных судах, считает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Об этом она написала в Facebook.

Между тем также около Торецка 70-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве возле собственного дома, сообщает полиция. Инцидент произошел в воскресенье, 27 мая, в прифронтовом селе Южное.

Пострадавшего доставили в больницу с ранениями конечностей, грудной клетки и головы.

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