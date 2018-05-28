Дело Сущенко: приговор через неделю, просят 14 лет

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Прокуроры в России просят приговорить украинского журналиста Романа Сущенко к 14 годам заключения. Приговор ему должны объявить через неделю, 4 июня. Об этом сообщил его общественный защитник Марк Фейгин.

В понедельник, 28 мая, состоялось заседание Московского городского суда по делу задержанного за шпионаж в РФ Романа Сущенко.

"Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко", - написал в Facebook Марк Фейгин.

После этого МИД Украины в очередной раз подчеркнуло политическую мотивированность дела против Романа Сущенко и требует его освобождения. Спикер МИД Марьяна Беца в Twitter назвала Сущенко заложником агрессии РФ.

24 апреля Адвокатская палата Москвы лишила Фейгина статуса адвоката.

Почти два года за решеткой

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Журналиста Национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

Российская сторона заявила, что Сущенко - полковник и кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

По версии ФСБ, он был задержан во время "шпионской акции", когда собирал "сведения о деятельности Вооруженных Сил России". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".

В "Укринформе" считают, что "дело Романа Сущенко политически мотивировано, а сам украинский журналист является политическим узником Кремля". В Москве он оказался в частных делах, находясь в отпуске.

Сейчас Сущенко находится в московском следственном изоляторе "Лефортово". Его жена Анжела рассказывает, что не видела мужа уже три месяца, а всю информацию получает от адвоката.

"Как он чувствует себя сейчас, я знаю только из его писем. Он пишет, что держится, не падает духом, много рисует и читает", - рассказала она в беседе с BBC News Украина.

Украинская сторона надеется, что после приговора журналиста вернут домой. Киев уверяет, что готов к обменам, но все зависит от России.

Фейгин предполагал, что Сущенко могут передать Украине после помилования, поскольку до этого президент России прибегал именно к такому механизму.

По данным Киева, сегодня в тюрьмах России содержится более 60 украинцев.

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