Дело Сущенко: приговор через неделю, просят 14 лет
Прокуроры в России просят приговорить украинского журналиста Романа Сущенко к 14 годам заключения. Приговор ему должны объявить через неделю, 4 июня. Об этом сообщил его общественный защитник Марк Фейгин.
В понедельник, 28 мая, состоялось заседание Московского городского суда по делу задержанного за шпионаж в РФ Романа Сущенко.
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"Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко", - написал в Facebook Марк Фейгин.
После этого МИД Украины в очередной раз подчеркнуло политическую мотивированность дела против Романа Сущенко и требует его освобождения. Спикер МИД Марьяна Беца в Twitter назвала Сущенко заложником агрессии РФ.
24 апреля Адвокатская палата Москвы лишила Фейгина статуса адвоката.
Почти два года за решеткой
Журналиста Национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.
Российская сторона заявила, что Сущенко - полковник и кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.
По версии ФСБ, он был задержан во время "шпионской акции", когда собирал "сведения о деятельности Вооруженных Сил России". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".
В "Укринформе" считают, что "дело Романа Сущенко политически мотивировано, а сам украинский журналист является политическим узником Кремля". В Москве он оказался в частных делах, находясь в отпуске.
Сейчас Сущенко находится в московском следственном изоляторе "Лефортово". Его жена Анжела рассказывает, что не видела мужа уже три месяца, а всю информацию получает от адвоката.
"Как он чувствует себя сейчас, я знаю только из его писем. Он пишет, что держится, не падает духом, много рисует и читает", - рассказала она в беседе с BBC News Украина.
Украинская сторона надеется, что после приговора журналиста вернут домой. Киев уверяет, что готов к обменам, но все зависит от России.
Фейгин предполагал, что Сущенко могут передать Украине после помилования, поскольку до этого президент России прибегал именно к такому механизму.
По данным Киева, сегодня в тюрьмах России содержится более 60 украинцев.