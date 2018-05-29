В голодовку Олега Сенцова вмешались врачи

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Украинский режиссер Олег Сенцов, более 2 недель назад объявивший голодовку, начал получать поддерживающую терапию. Об этом сообщает Управление федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецком округу РФ.

В сообщении говорится, что Сенцов находится "под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где отбывает наказание".

"В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - заявили во ФСИН.

Также во ФСИН заявляют, что за время голодовки "ухудшение общего состояния здоровья не зарегистрировано".

Две недели без еды

Копірайт зображення Уніан Image caption Акция в поддержку Олега Сенцова возле посольства РФ в Украине, в Киеве, 24 мая 2018 года

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний тюремный срок в России, объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая.

Заключенный написал заявление на имя руководителя колонии, в котором потребовал освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе уточнил, что каких-либо требований или претензий непосредственно к колонии "Белый медведь" у Сенцова не было.

По словам Динзе, его подзащитный готовился к голоданию примерно полтора месяца: "Он отказался от продуктовых передач, от магазина в колонии, перешел на баланду и ел минимальное количество пищи, готовя организм к голоданию, которое объявил после подготовки".

Сенцов отбывает наказание в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе.

Дмитрий Динзе сообщил, что Сенцова перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с информацией о начале голодовки Сенцова призвал продолжать давление на Кремль.

Дело Сенцова

Копірайт зображення Getty Images Image caption Олег Сенцов во время суда

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России признал Сенцова виновным в создании террористической организации и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

По этому же делу осудили активиста Александра Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против себя политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов отмечал, что его после ареста били и пытали сотрудники ФСБ, требуя признания.

Правозащитные организации считают Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными. Украина требует их немедленно освободить.

В поддержку Сенцова неоднократно выступали российские и западные кинематографисты, в том числе американские актеры Джонни Депп и Мерил Стрип.

В марте кандидат в президенты России Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании 16-ти человек, которых она считает политзаключенными. В списке были фамилии Сенцова и Кольченко.

В том же месяце адвокат Дмитрий Динзе сообщил "Радио Свобода", что Сенцов готов написать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене.

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