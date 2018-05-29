Экс-президенты призвали Украину и Польшу к примирению

Копірайт зображення ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ Image caption Текст обращения обнародовали в Варшаве экс-президенты Польши Бронислав Коморовский и Александр Квасьневский, а также посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Бывшие президенты Польши - Бронислав Коморовский и Александр Квасьневский и Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, призвали защитить процесс примирения между поляками и украинском. Об этом сообщил журналист Виталий Портников у себя на странице в Facebook и "Укринформ".

Текст обращения обнародовали в Варшаве экс-президенты Польши Бронислав Коморовский и Александр Квасьневский, а также посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Президенты назвали польско-украинское примирение стратегически важным для безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза, "которые стоят перед вызовом российской агрессии против Украины".

"Мы не можем оставаться заложниками истории. Мы должны учиться уважать отличные болезненные исторические моменты и искать в прошлом прежде всего то, что нас объединяет", - отметили президенты.

Они подчеркнули, что сложное прошлое должно поощрять молодые поколения украинский и поляков и дальше "совершать усилия по объединению и сотрудничеству с мыслью о лучшем будущем обоих народов и государств".

"Призываем вести постоянный, терпеливый диалог, сопротивляться националистической позиции и экстремистским проявлениям, учить, опираясь на правду и достоверные исторические источники", - заявили бывшие руководители.

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