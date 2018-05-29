Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: десятки раненых

Копірайт зображення Istvan Huszti / Index.hu Image caption В результате столкновения с ограничителем высоты, у автобуса отрезало крышу.

Поздно вечером в понедельник двухэтажный автобус, в котором находились украинцы, попал в ДТП в Будапеште на пути к международному аэропорту имени Ференца Листа. Об этом сообщает пресс-служба венгерской полиции.

Автобус столкнулся с 3,65-метровым ограничителем высоты, в результате чего у машины полностью отрезало крышу. 20 человек получили легкие ранения, восемь человек - серьезные травмы.

В департаменте дорожной полиции Будапешта выслушали объяснения водителя автобуса - 52-летнего украинца, а затем поместили его под стражу и направили ходатайство о его временном аресте.

Копірайт зображення Istvan Huszti / Index.hu

Пал Дьорфи, представитель венгерской Национальной службы скорой помощи рассказал, что у нескольких пассажиров - травмы головы, у других - обычные синяки и царапины, сообщает венгерское издание Index. Детей среди пострадавших нет.

Четырех пассажиров доставали из автобуса работники пожарно-спасательной службы.

Издание Mukachevo.net сообщает, что автобус приехал в Венгрию из Хмельницкой области и имеет соответствующие номера - ВХ 3219 ВА.

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