Нападение в Бельгии: мужчина захватил заложника и убил двух полицейских
Четыре человека погибли в результате стрельбы в бельгийском городе Льеж, в числе погибших - сам нападавший. Жертвами стрелка стали двое полицейских и водитель одной из машин.
Мужчина, открывший стрельбу, был застрелен полицейскими. До этого он успел забежать в здание школы и взять в заложники уборщицу. В ходе перестрелки с полицейскими нападавший погиб, ранения также получили еще двое полицейских.
Мотивы нападавшего не ясны, не исключается версия террористического акта. Местные СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что нападавший кричал "Аллаху акбар".
В Бельгии действует повышенный уровень террористической опасности после серии взрывов в Брюсселе 22 марта 2016 года, жертвами которых стали 32 человека и еще около 250 получили ранения.
Министр внутренних дел Бельгии заявил, что антитеррористический кризисный центр Бельгии изучает обстоятельства нападения и следит за ситуацией.
"Есть детали, указывающие на то, что это нападение могло быть террористическим актом", - заявил агентству Франс пресс представитель прокуратуры страны.
В социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как люди бегут, пытаясь скрыться с места происшествия.
Место происшествия оцеплено. Жителей города просят не приближаться к месту, гдже произошло нападение.