Что означает "поддерживающая терапия" для Олега Сенцова?

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Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, который более двух недель назад объявил голодовку, четвертого июня посетит его в тюрьме и сможет сообщить, что означает "поддерживающая терапия", назначенная медиками колонии.

28 мая Управление федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому округу РФ сообщило, что Олег Сенцов дал согласие на такую ​​"поддерживающую терапию".

В сообщении говорится, что он находится "под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где отбывает наказание".

"В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - заявили во ФСИН.

Также во ФСИН заявляют, что за время голодовки "ухудшение общего состояния здоровья не зарегистрировано".

Адвокат Дмитрий Динзе сказал, что узнал о том, что состояние Олега "стабильное" от пенитенциарных органов.

"Состояние Олега Сенцова сейчас стабильное, сегодня узнавал. Он действительно получает поддерживающую терапию. Что означает эта терапия, я смогу узнать 4 июня, когда съезжу к Олегу. Сотрудники ФСИН толком объяснить ничего не могут, потому что они не медики. Терапией занимается медицинская часть колонии", - написал он в Facebook.

Сестра Олега, Наталья Каплан сообщила, что достоверной информации о том, что происходит с ним, нет. Она предполагает, что на самом деле речь может идти не о добровольной, а о принудительной поддерживающей терапии.

"Вполне возможно, что это было добровольно-принудительно: либо сам пьешь, или будет насильно, по рекомендации врачей", - написала она в Facebook.

"Что бы ни говорили тюремные врачи о "стабильном состоянии", решение о применении терапии говорит о том, что дела плохи", - считает Наталья Каплан.

Копірайт зображення Уніан Image caption Акция в поддержку Сенцова у посольства РФ в Украине, в Киеве, 24 мая 2018 года

Две недели без еды

Вместе с тем она отмечает, что такие меры продлевают жизнь Олега "Он нужен живым. Выдержал ли бы он на одной воде до Чемпионата мира по футболу - большой вопрос", - добавила она. Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку ровно за месяц до начала Чемпионата мира по футболу, который начинается в России уже 14 июня 2018 года. Таким образом он хочет привлечь внимание к удерживаемым по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.

Олег заявлял, что своим протестом он добивается освобождения всех политических заключенных и просил не ставить его на первое место среди них.

"Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца. Слава Украине!", - говорится в обращении, которое Сенцов передал через адвоката.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с информацией о начале голодовки Сенцова призвал продолжать давление на Кремль.

Дело о "терроризме"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Олег Сенцов во время суда

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России признал Сенцова виновным в создании террористической организации и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

По этому же делу приговорен к 10 годам тюрьмы активист Александр Кольченко.

Сенцова и Кольченко обвинили в подготовке террористических актов в Крыму весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией.

На сторону обвинения встал и президент РФ Владимир Путин.

"Его осудили не за творчество, а за то, что взял на себя совсем другие функции, как утверждают органы следствия и суда. Фактически он посвятил свою жизнь террористической деятельности", - заявлял Владимир Путин в декабре 2016 года.

Сами осужденные считают дело против себя политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов отмечал, что его после ареста били и пытали сотрудники ФСБ, требуя признания.

Правозащитные организации считают Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными. Украина требует их немедленно освободить.

В поддержку Сенцова неоднократно выступали российские и западные кинематографисты, в том числе американские актеры Джонни Депп и Мерил Стрип.

В марте кандидат в президенты России Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании 16-ти человек, которых она считает политзаключенными. В списке были фамилии Сенцова и Кольченко.

В том же месяце адвокат Дмитрий Динзе сообщил "Радио Свобода", что Сенцов готов написать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене.

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