Украина и Россия вспомнили Бабченко на Совбезе ООН

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал смерть Аркадия Бабченко примером убийства независимых и оппозиционных СМИ в Украине. Вместе с тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что политические убийства является одной из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины.

Дискуссия состоялась в рамках заседания Совета безопасности ООН по вопросу российской агрессии в Украине.

Во время выступления Небензя заявил, что в Украине "зачищают и закрывают" СМИ, которые имеют "собственное мнение".

"Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Только, сегодня в Киеве был убит российский гражданин, журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию, это уже происходило несколько раз до того" , - заявил в своем выступлении постпред России при ООН.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступал позже, напомнил, что Аркадий Бабченко был оппонентом российского режима и вынужден был покинуть страну из-за угроз ему и его семье.

"Еще слишком рано говорить, кто стоит за этим, но зная подобные случаи, мы имеем веские основания говорить, что Россия смеет применять и другие тактики для дестабилизации Украины. Это проведение терактов, диверсий и политических убийств", - заявил Павел Климкин.

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Российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко застрелили несколькими выстрелами в спину на пороге его дома. Он умер от огнестрельных ранений в карете скорой помощи.

Киевская милиция рассматривает как наиболее вероятную версию убийства - профессиональную деятельность Бабченко. Об этом заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство" и обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве.

Также уголовное дело из-за убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко возбудил следственный комитет РФ.

Аркадий Бабченко - российский журналист, ранее работал военным корреспондентом. Жил в Москве, из-за преследования сначала переехал в Прагу, а позже - в Украину.

Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

Аркадий Бабченко резко критиковал российскую власть. В марте 2012 года в отношении него возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам, за пост о митинге за свободные выборы.

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В феврале 2017 г-н Бабченко сообщил, что ему поступали угрозы, поэтому он и уехал из России.