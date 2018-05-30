Новый пленный: в 19 оставил маму и сестер, чтобы воевать

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Представители так называемой "ДНР" взяли в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины Владимира Воскобойника. Об этом стало известно накануне после распространения видео с допросом солдата на сайте "Новости Донецкой Республики».

В 30-й Новоград-Волынской Ровенской бригаде сразу сообщили, что это их военнослужащий, пропавший несколько дней назад.

BBC News Украина узнала, что пленный пошел воевать добровольцем, как только ему исполнилось 19, оставив мать и четырех сестер. В 2014 году в зоне АТО погиб муж его старшей сестры.

Плен

Копірайт зображення dnr-news.com Image caption В "ДНР" сообщили, что задержали военнослужащего ВСУ с автоматом и ручной гранатой

Копірайт зображення Наталія Воскобойник Мы уже счастливы от того, что он просто жив. Наталья Воскобойник, сестра пленного

24 мая в 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригаде сообщили, что обнаружили отсутствие военнослужащего.

Владимир Воскобойник должен был заступить на дежурство в 3 часа ночи, но не явился, рассказал BBC News Украина пресс-офицер бригады Иван Бордюг.

По его словам, в бригаде сразу же организовали поиски пропавшего, привлекли даже беспилотник, но результата они не дали.

И только через несколько дней, 28 мая, видео с допросом Воскобойника появилось на сайте сепаратистов "Новости донецкой республики».

На нем Владимир Воскобойник дает показания в наручниках.

Кроме того, закадровый голос сообщил, что военнослужащего задержали возле Докучаевска с автоматом и ручной гранатой.

"Брат на брата"

Копірайт зображення dnr-news.com Image caption В 30-й механизированной бригаде говорят, что к пленному могли применять пытки

На видео, которое обнародовали сепаратисты, пленный рассказал, что попал в плен во время выполнения боевой задачи.

"Команда была узнать огневые точки противника, и, в принципе, считай этого я и не узнал. Выпивши немного был, и меня задержали", - рассказывает Воскобойник на видео.

Хотя в бригаде говорят, что никакого боевого задания парень в тот день выполнять не мог.

Копірайт зображення СБУ Но больше чем родственники, как правило, никто добавить не может, какие-то особые приметы, чтобы было проще и лучше искать. Елена Гитлянская, пресс-офицер СБУ

"Точно никакого боевого задания не проводилось. Тем более, мы не отправляем на такие задачи 19-летних, для этого есть специально обученные люди", - рассказал представитель бригады Иван Бордюг.

Сам юноша рассказал, что добровольно пошел на службу:

"Я пошел, подписал контракт, сам, но я не ожидал такого увидеть здесь. По разговорам здесь русские диверсанты, ДРГ, чеченцы, а так я увидел, что здесь свой на своего идет, брат на брата", - рассказывает Воскобойник на видео .

В 30-й механизированной бригаде уверены, что все заявления пленный озвучил под давлением.

"Из видео допроса можно сделать вывод, что человек подвергся тяжелому психологическому воздействию, находится в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид - вероятно из-за длительного отсутствия сна, или физических пыток", - считают в бригаде.

Самый младший у четырех сестер

Копірайт зображення Фото: Наталія Воскобойник Image caption За несколько дней до задержания Владимир Воскобойник прислал сестре это фото

Старшая сестра Владимира Воскобойника Наталья, рассказала BBC News Украина, что он был самым младшим в семье.

В последнее время он проживал с мамой в селе Солоновка, Черниговской области.

Четыре его старшие сестры уже жили отдельно, а отец умер в 2014-м от болезни.

По словам сестры, воевать Владимир хотел пойти еще в 2014-м, но был слишком маленьким. Только исполнилось 19 - пошел в армию по контракту.

"Уговаривали не идти и мать, и я старалась, потому что война уже затронула нашу семью, у меня в 2014 году погиб муж в Станице Луганской, но это было бесполезно. Он сказал, что он все решил и он все равно уйдет" , - рассказывает Наталья Воскобойник.

Сестра говорит, что в последний раз Владимир разговаривал по телефону с мамой поздно вечером 23 мая, после того связь пропала.

"У нас разница 13 лет с братом, я его растила, мне сейчас очень больно, я не знаю, я буду обращаться ко всем, к президенту Украины. Мы уже счастливы от того, что он просто жив. А что с ним там делали, отчего он дает такие показания, мы понимаем, что его заставили, он не мог сам такого сказать ", - рассказывает сестра, не сдерживая слез.

Также сестра рассказала, что за несколько дней до исчезновения Владимир прислал ей фото.

«Не жаловался никогда. Когда у него не спросишь, он всегда говорил, что все нормально. Что у него было на душе, не знаю. А как там может быть хорошо?" - отметила она

Что дальше

Копірайт зображення facebook.com / Вова Воскобойник

В 30-й бригаде сообщили, что сейчас проводят детальное служебное расследование случившегося.

И обещают держать контакт с родными для ускорения возможного освобождения.

"Командование бригады сделает все возможное для освобождения военнослужащего из плена и возвращения его в семью", - заявил Иван Бордюг.

В Службе безопасности Украины посоветовали родственникам пленного обратиться в Центр освобождения пленных при СБУ по контактам на официальном сайте.

"У нас по каждому человеку большое досье - обращаются и общественные деятели, и мы сами находим информацию. Но больше, чем родственники, как правило, никто добавить не может, какие-то особые приметы, чтобы было проще и лучше искать. Всегда уместно родственникам контактировать с Центром освобождения пленных", - сообщила BBC News Украина Елена Гитлянская, представитель СБУ.

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