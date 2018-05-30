Бэби-бокс по-украински: что будут дарить родителям в роддоме

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Пеленки и салфетки, подгузники и присыпку, а еще соски, одеяла, одежду - в целом предметов на 5000 гривен планируют выдавать в роддомах родителям при рождении ребенка.

Об инициативе под названием "Пакет малыша", или бэби-бокс рассказал на заседании правительства премьер Владимир Гройсман.

Выдавать бэби-боксы начнут в роддомах с 1 сентября 2018 года.

"Это вещи, которые могут понадобиться ребенку после рождения, вещи в которые можно будет одеть малыша, а еще косметика - масло, присыпки", - рассказала заместитель министра социальной политики Александра Чуркина.

По ее словам, такой пакет можно будет использовать как колыбель для ребенка, также там будет несколько одеял и учебные материалы для матери.

Чиновница отметила, что такой пакет для малыша - распространенная практика во многих странах мира.

Копірайт зображення facebook.com/KabminUA Image caption Фото с презентации бэби-бокса

Выдавать пакет будут дополнительно к уже существующим выплатам при рождении ребенка.

Ежегодно в Украине рождается 400 тысяч детей. То есть, ежегодно на закупку бэби-боксов придется выделять примерно 2 млрд гривен. Пока неизвестно, кто, как и в каком количестве будет закупать предметы для бэби-боксов.

Также на заседании правительства объявили о планах помогать родителям нанимать нянь для детей до трех лет.

"Механизм является прозрачным и простым - родители сами официально нанимают няню, а в конце года им возместят деньги за каждый месяц работы няни", - рассказали об инициативе в Минсоцполитики.

Речь идет о сумме, равной прожиточному минимуму для детей до шести лет. Сейчас это 1490 грн в месяц.

Услуги нянь начнут возмещать с 1 января 2019 года.

В Минсоцполитики говорят, что средства на эти программы будут выделять из государственного и местных бюджетов.

"Не всем все подходит"

Инициатива с бэби-боксами встретила в соцсетях неоднозначную реакцию.

Это дает надежду, хорошая инициатива - пишут одни. Подбор подгузников и косметики - очень индивидуальное дело, и не всем все подходит, пишут другие.

Некоторые вместо этого советует выделять средства на проведение тестов на выявление генетических заболеваний.

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"И пофиг, что в больницах до сих пор нет консультантов по грудному вскармливанию или психологов для рожениц. А о раннем вмешательстве - вообще молчу", - пишет пользователь Надежда Потоцкая.

Телеведущий и медиаэксперт Роман Выбрановский пишет, что роженицы будут получать бэби-бокcы в то время, когда должны были получить качественные консультации от врачей.

"В Украине с проблемами... появляется такая вещь как "раннее вмешательство". Это когда врачи в состоянии отследить детей, которые развиваются иначе - от аутизма до синдрома Дауна, там много особых состояний, чтобы сразу помогать их родителям: учить, рассказывать, реабилитировать, учиться - чтобы родители и дети жили и учились, а не страдали. Все это должны были бы знать роженицы, получив консультацию врача. Но нет. Они получат бэби-бокс".

Как в других странах?

Впервые бэби-боксы с вещами для младенцев появились в Финляндии еще в 1930-х годах.

Сначала их раздавали только для малообеспеченных семей, а впоследствии начали раздавать всем. Некоторые считают, что эти наборы помогли Финляндии радикально снизить уровень детской смертности.

Копірайт зображення BABY BOX CO Image caption Ребенок в коробке в Техасе, США

Содержимое коробки со временем менялось. Наборы 1930-1940-х годов содержали отрезы ткани, так как тогдашние матери часто сами шили детскую одежду.

Аналогичные компании с коробками сейчас существуют в Великобритании, Канаде, США и многих других странах.

В 2013 году правительство Финляндии даже подарило такую коробку герцогу и герцогине Кембриджским, которые ждали первого ребенка.

Часто содержимое коробки отражает местные реалии, туда кладут разные вещи.

Например, в Южной Африке коробку делают из пластика, и местные мамы пользуются ею как ванной, а не кроватью.

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