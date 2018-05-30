Бэби-бокс по-украински: что будут дарить родителям в роддоме
Пеленки и салфетки, подгузники и присыпку, а еще соски, одеяла, одежду - в целом предметов на 5000 гривен планируют выдавать в роддомах родителям при рождении ребенка.
Об инициативе под названием "Пакет малыша", или бэби-бокс рассказал на заседании правительства премьер Владимир Гройсман.
Выдавать бэби-боксы начнут в роддомах с 1 сентября 2018 года.
"Это вещи, которые могут понадобиться ребенку после рождения, вещи в которые можно будет одеть малыша, а еще косметика - масло, присыпки", - рассказала заместитель министра социальной политики Александра Чуркина.
По ее словам, такой пакет можно будет использовать как колыбель для ребенка, также там будет несколько одеял и учебные материалы для матери.
Чиновница отметила, что такой пакет для малыша - распространенная практика во многих странах мира.
Выдавать пакет будут дополнительно к уже существующим выплатам при рождении ребенка.
Ежегодно в Украине рождается 400 тысяч детей. То есть, ежегодно на закупку бэби-боксов придется выделять примерно 2 млрд гривен. Пока неизвестно, кто, как и в каком количестве будет закупать предметы для бэби-боксов.
Также на заседании правительства объявили о планах помогать родителям нанимать нянь для детей до трех лет.
"Механизм является прозрачным и простым - родители сами официально нанимают няню, а в конце года им возместят деньги за каждый месяц работы няни", - рассказали об инициативе в Минсоцполитики.
Речь идет о сумме, равной прожиточному минимуму для детей до шести лет. Сейчас это 1490 грн в месяц.
Услуги нянь начнут возмещать с 1 января 2019 года.
В Минсоцполитики говорят, что средства на эти программы будут выделять из государственного и местных бюджетов.
"Не всем все подходит"
Инициатива с бэби-боксами встретила в соцсетях неоднозначную реакцию.
Это дает надежду, хорошая инициатива - пишут одни. Подбор подгузников и косметики - очень индивидуальное дело, и не всем все подходит, пишут другие.
Некоторые вместо этого советует выделять средства на проведение тестов на выявление генетических заболеваний.
"И пофиг, что в больницах до сих пор нет консультантов по грудному вскармливанию или психологов для рожениц. А о раннем вмешательстве - вообще молчу", - пишет пользователь Надежда Потоцкая.
Телеведущий и медиаэксперт Роман Выбрановский пишет, что роженицы будут получать бэби-бокcы в то время, когда должны были получить качественные консультации от врачей.
"В Украине с проблемами... появляется такая вещь как "раннее вмешательство". Это когда врачи в состоянии отследить детей, которые развиваются иначе - от аутизма до синдрома Дауна, там много особых состояний, чтобы сразу помогать их родителям: учить, рассказывать, реабилитировать, учиться - чтобы родители и дети жили и учились, а не страдали. Все это должны были бы знать роженицы, получив консультацию врача. Но нет. Они получат бэби-бокс".
Как в других странах?
Впервые бэби-боксы с вещами для младенцев появились в Финляндии еще в 1930-х годах.
Сначала их раздавали только для малообеспеченных семей, а впоследствии начали раздавать всем. Некоторые считают, что эти наборы помогли Финляндии радикально снизить уровень детской смертности.
Содержимое коробки со временем менялось. Наборы 1930-1940-х годов содержали отрезы ткани, так как тогдашние матери часто сами шили детскую одежду.
Аналогичные компании с коробками сейчас существуют в Великобритании, Канаде, США и многих других странах.
В 2013 году правительство Финляндии даже подарило такую коробку герцогу и герцогине Кембриджским, которые ждали первого ребенка.
Часто содержимое коробки отражает местные реалии, туда кладут разные вещи.
Например, в Южной Африке коробку делают из пластика, и местные мамы пользуются ею как ванной, а не кроватью.