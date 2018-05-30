Журналист Бабченко жив

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Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщили накануне, жив. Он появился на брифинге СБУ в Киеве.

Операцию СБУ проводила с соблюдением максимальных мер конспирации. О ней знали только те, кто должен был о ней знать.

"Сотрудниками службы безопасности получена предварительная информация о том, что готовится покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко", - заявили в СБУ.

По словам Василия Грицака, убийство журналиста заказали российские спецслужбы. Для этого они завербовали украинца - "гражданина Г.", как его называет Грицак. Тот в свою очередь нашел исполнителя преступления - "из числа бывших атошникив". За убийство он должен был получить 30 000 долларов. 15 000 ему передали в качестве залога.

В общем, заявляют в СБУ, российские спецслужбы передали "гражданину Г." за убийство Бабченко 40 000 долларов.

СБУ уже задержала "гражданина Г.", пока в его доме и других местах пребывания проводят обыски.

Российская сторона ранее заявляла, что требует от Киева эффективно расследовать убийство Бабченко. А министр иностранных дел Сергей Лавров накануне назвал заявления Украины о причастности Москвы к убийству "печальной модой".

"Как видите, многие ее подхватили, особенно те, кто как и наши украинские соседи, пользуются полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов", - заявил он.

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