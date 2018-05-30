Обезглавленный скалой: археологи нашли остатки жителя Помпей

Копірайт зображення EPA

Археологи нашли останки человека из города Помпеи, которого обезглавила огромная скала во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Вероятно, жертва убегала от извержения, которое разрушило этот город и унесло жизни большинства его жителей.

Ученые предполагают, что во время бегства человек получил травму ноги, а потом его раздавил огромный камень.

Археологи из Помпеи говорят, что обнаружили признаки костной инфекции в ноге, которая могла бы помешать жертве уйти от опасности.

Во время извержения вулкана над городом взорваллсь огромное облако из горячего газа и фрагментов скалы, которое еще называют пирокластическими потоками. Эти потоки убивали людей прямо на месте и превращали их тела в пепел.

Копірайт зображення POMPEII PARCO ARCHEOLOGICO

Археологи считают, что это был человек в возрасте 30 лет. По мнению ученых, мощность извержения вулкана была настолько сильной, что она подняла огромную скалу и бросила ее в жертву.

Камень раздавил верхнюю часть тела возле горла и обезглавил человека.

Археолог Массимо Осанна считает, что скелет - "исключительная находка". Это, по словам ученых, поможет изучить людей, живших в то далекое период и пытающихся спастись от извержения Везувия.

Это последнее открытие - часть свежих раскопок в Помпеях, которые ведутся с помощью современных технологий.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram