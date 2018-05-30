На Донбассе похоронили 15-летнюю девушку, погибшую от снаряда

Копірайт зображення toretsk-vca.gov.ua Image caption Дарья Каземирова погибла во время обстрела ее двора

В Донецкой области в среду похоронили 15-летнюю Дарью Каземирову, погибшую в результате обстрела, который произошел в городке Железное вблизи Торецка.

Как сообщила администрация Торецка, попрощаться с девушкой "собрались родные, близкие, друзья, одноклассники, учителя, представители областной и местной власти, Национальной полиции Украины, руководители предприятий и учреждений города и все неравнодушные жители города".

15-летняя Дарья училась в 9-м классе местной школы. Три дня назад она отпраздновала день рождения.

Обстрел, в котором погибла девушка, произошел в понедельник, 28 мая.

"Ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда", - сообщил тогда первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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