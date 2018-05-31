Что случилось с Меланией Трамп: почему первая леди США не появляется на публике
Супруга президента США Мелания Трамп, не появлявшаяся на публике с момента недавней операции, публично пресекла слухи о своем здоровье и браке.
"Будьте уверены, я здесь в Белом доме с моей семьей ", - говорится в ее официальном аккаунте в Twitter.
Последний раз ее видели вместе с Дональдом Трампом 20 дней назад на церемонии встречи трех американских узников, вернувшихся в США после заключения в Северной Корее.
До этого Белый дом уже заявил, что отношения четы Трампов сильны как никогда.
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Некоторые пользователи Twitter предположили, что сообщение в аккаунте Мелании написал ее супруг Дональд Трамп.
14 мая Белый дом заявил, что 48-летняя Мелания Трамп была госпитализирована для процедуры эмболизации почечной артерии для лечения доброкачественного новообразования.
"Операция прошла успешно, осложнений не было", - сообщил Белый дом после ее выписки 20 мая.
Но пяти дней, проведенных в больнице, оказалось достаточно для возникновения сплетен.
Мелания не появлялась на официальных фото, и до этой записи в Twitter сообщила лишь о лечении в больнице.
В интернете начали циркулировать предположения о том, что первая леди вернулась в Нью-Йорк со своим сыном Бэрроном, или что она согласилась принять участие в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера.
Когда она в среду не появилась на дне физкультуры и спорта в Белом доме, слухи лишь усилились.
Вместо нее с публикой общалась дочь Трампа - Иванка.
Во вторник пресс-секретарь первой леди Стефани Гришем сообщила изданию Politico: "К сожалению, нам постоянно приходится сталкиваться с теориями заговоров, так что это не что-то новое, а лишь глупость".
"У нее все прекрасно. Я бы не называла это долгим отсутствием. Она почти неделю провела в больнице, а теперь восстанавливается дома".
Находясь в больнице, Мелания Трамп написала в Twitter о стрельбе в школе Техаса, о спецназовце, удостоенном медали почета, а также в поддержку армии в День поминовения.
Несколько недель назад Белый дом опроверг сообщения о том, что первая леди якобы не живет в Белом доме с президентом, потому что их чувства друг к другу охладели.
Washington Post сообщила, сославшись на циркулирующие слухи, что Мелания Трамп живет с родителями в пригороде Вашингтона.
Подобные политические слухи появляются с завидной регулярностью.
Во время правления предыдущего президента Барака Обамы говорили, например, что он подал на развод с Мишель Обамой.