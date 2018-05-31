Автопилот Tesla протаранил припаркованный полицейский автомобиль: кто виноват?

Копірайт зображення Laguna Beach Police Department Image caption Это уже не первая авария с участием Tesla на автопилоте

В Калифорнии электромобиль Tesla под управлением автопилота врезался в припаркованную полицейскую машину. В машине никого не было, водитель Tesla получил травмы.

Это уже не первый инцидент с участием автомобиля Tesla на автопилоте.

В 2016 году во Флориде электроника на одном из электрокаров дала сбой, и машина, двигавшаяся на автопилоте, протаранил тягач.

Водитель погиб на месте. Комиссия по расследованию причин аварии определила, что "водитель чрезмерно полагался на систему автоматизации авто".

В мае этого года электромобиль Tesla Model S, находясь под управлением автопилота, столкнулся со стоящей пожарной машиной на трассе неподалеку от Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

В том же месяце в Греции Tesla Model 3 разбилась после того, как система автопилота "без предупреждения" неожиданно совершила поворот направо.

Тогда водитель третьей модели Tesla написал о своей обеспокоенности режимом автопилота в Facebook: "Нужно быть бдительным: держать обе руки на руле и постоянно проверять исправность системы".

В апреле этого года британский суд отобрал у англичанина права после того, как его автомобиль Tesla ехал по трассе на автопилоте, а сам водитель в это время находился на пассажирском сиденье.

После инцидента в Калифорнии в Tesla напомнили водителям, что они обязаны "контролировать авто": "Правила использования предполагаю, что в сложных условиях водитель должен удерживать руль".

"Обманчивое" название?

Недавно две правозащитные группы в США обратились в Федеральный комитет по торговле с просьбой расследовать достоверность результатов маркетинговый исследований, проводимых Tesla в отношении автопилота своих автомобилей.

Правозащитники заявляют, что название "автопилот" в случае с Tesla - "обманчиво".

В то же время исполнительный директор Tesla Илон Маск пожаловался на чрезмерное внимание СМИ к авариям его автомобилей. "Неправильно, что авария Tesla, которая привела к перелому голени, оказывается на первых полосах газет, а то, что ежегодно в США в автокатастрофах гибнет почти 40 тысяч человек, никак не освещаются в СМИ", - написал он в Twitter.

Его слова поддержал известный психолог Стивен Пинкер, который ранее выступал с критикой системы автопилота Tesla.

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