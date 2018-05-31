Вспышка кори в Украине: более 1300 больных за неделю

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Только за минувшую неделю корью в Украине заболели более 1300 человек, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Для сравнения - за весь прошлый год было зафиксировано 4 800 больных, большинство из которых (более 800) - дети.

Всего за пять месяцев этого года корью заболели почти в четыре раза больше людей, чем за весь предыдущий год.

В 2018 году из-за осложнений от кори умерли девять человек: шесть детей и трое взрослых.

Больше всего больных корью выявили во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях - по 2300.

По данным Минздрава, вспышки кори в Украине обусловлены низким уровнем вакцинации. Для создания коллективного иммунитета и преодоления кори, 95-98% детей и взрослых должны быть защищены прививками.

Корь - это острое вирусное высокозаразное заболевание, от которого нет лекарства. Болезнь может иметь серьезные последствия, вплоть до смертельного исхода.

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Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация, отмечают в Минздраве.

Если ребенку скоро исполнится 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку согласно календарю.

По данным Минздрава, на данный момент в Украине 760 тысяч детей, которые вовремя не получили первую или вторую дозу КПК, и все они должны как можно скорее наверстать пропущенные прививки.

Также в министерстве уверяют, что вакцина против кори имеется во всех регионах.

Если в поликлинике вакцины нет, советуют обратиться в управление здравоохранения местной ОГА.

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