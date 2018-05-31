Салах сможет сыграть на Чемпионате мира против России

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мохамед Салах - ведущий нападающий сборной Египта по футболу

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах сможет сыграть в составе египетской сборной по футболу на Чемпионате мира, который стартует в России 14 июня.

Об этом объявила футбольная федерация Египта.

Ведущий нападающий египтян травмировал плечо во время финала Лиги чемпионов в Киеве между "Ливерпулем" и "Реалом", который состоялся в Киеве в субботу.

15 июня египтяне должны встретиться на Чемпионате мира со сборной Уругвая.

19 июня у них запланирована игра с Россией, а 25-го - матч с Саудовской Аравией.

В среду Мохаммед Салах встретился с врачом национальной сборной и президентом Египетской федерации футбола.

"После встречи ... футбольная федерация подтверждает, что Салах - на чемпионате мира, и если будет воля Аллаха, то его отсутствие (на поле. - Ред.) не превысит трех недель", - говорится в сообщении Египетской федерации футбола в Twitter.

Именно гол Мохамеда Салаха с пенальти на 95-й минуте последнего квалификационного матча позволил Египту впервые за 28 лет участвовать в мундиале.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мохамед Салах травмировал плечо во время финала Лиги чемпионов в Киеве

25-летний египетский футболист провел великолепный сезон в "Ливерпуле" - забил 44 мяча в ворота соперников.

Но со слезами на глазах вынужден был покинуть поле на финале Лиги чемпионов в Киеве после столкновения с игроком "Реала" Серхио Рамосом.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп описал травму футболиста как "действительно серьезную".

Но в египетской федерации футбола позже заявили, что рентген показал у Салаха "растяжение связок плеча", и восстановление не займет много времени.

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