Зидан покидает пост тренера "Реала"

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Главный тренер футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан объявил, что уходит в отставку. Такое заявление он сделал спустя всего пять дней после того, как первым в истории выиграл с клубом три Лиги чемпионов подряд.

"Все меняется, - сказал Зидан на пресс-конференции. - Я считаю, что клуб должен побеждать и дальше, но ему нужны перемены. Другой тип тренера, другие методы. Именно поэтому я принял такое решение".

Никакой информации о том, кто может сменить Зидана на посту, пока нет. Про какие-либо варианты его собственного трудоустройства также не сообщалось.

Зинедин Зидан был главным тренером "Реала" с начала 2016 года. За два с половиной года он выиграл с клубом девять трофеев. Нескольким его предшественникам для достижения таких результатов потребовалось восемь лет.

При этом Зидан стал первым тренером в истории, сумевшим выиграть три раза подряд Лигу чемпионов - самый престижный клубный турнир в мире.

В субботу в финале Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.

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