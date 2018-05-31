Копірайт зображення AFP Image caption Зоозащитники назвали японскую научную программу по отлову малых полосатиков "нелегальной охотой"

Японские китобои убили 122 беременных самок китов из вида малых полосатиков в рамках "научной программы" в водах Антарктики.

В отчете, направленном "Международной китобойной комиссии" сказано, что охотники поймали всего 333 этих млекопитающих, большинство - женского пола.

Кроме того, 114 выловленных малых полосатиков даже не достигли взрослого возраста.

Вылов осуществлялся с ноября 2017 по март 2018 года.

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Мясо китов потом продали в рестораны.

"Научная программа"

Власти Японии отметили, что вылов проходил в рамках научной программы.

Она стартовала в 2015 году, несмотря на широкое осуждение такой практики и решения ООН против "смертоносных исследований" 2014 года.

В исследовательском плане, опубликованном после решения ООН, Япония отметила, что есть "научная необходимость" исследовать экосистему Антарктики, вылавливая и анализируя животных.

Страна уменьшила вылов китов на две трети, однако ежегодный план предусматривает вылов примерно 330 китов ежегодно и вызывает гнев зоозащитников.

Копірайт зображення AFP Image caption Япония не скрывает, что мясо, полученное в рамках так называемой научной программы китобойного промысла, в итоге оказывается на тарелке

Почему Япония охотится на китов?

В соответствии со статьей VIII Международной конвенции о регламентировании китобойного промысла, подписанной в 1946 году, страны могут "убивать, ловить и использовать китов в целях научных исследований".

И Япония говорит, что придерживается именно этого правила.

Японское правительство также считает, что охота на китов - часть древней культуры Японии.

Некоторые прибрежные общины на севере Японии уже давно практикуют китобойный промысел, а в префектуре Вакаяма охотятся на дельфинов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Постепенно мясо китов теряет популярность в Японии

Однако, японские экспедиции в Антарктику за мясом китов начались только после Второй мировой войны, когда опустошенная страна зависела от этих животных в качестве основного источника мяса.

Мясо китов в Японии постепенно теряет популярность, и сейчас его продают значительно меньше предприятий, чем в прошлом.

Кто еще охотится на китов?

По данным зоозащитной организации Whale and Dolphin Conservation, китобойный промысел до сих пор существует во многих странах.

Международная китобойная комиссия (IWC), которая регулирует отрасль, согласилась на мораторий на коммерческий китобойный промысел с 1985 года, с некоторыми исключениями.

На китов ради их мяса до сих пор охотятся в Норвегии и Исландии. Норвегия отказалась поддержать мораторий на вылов, а Исландия частично согласилась с ним.

Кроме того, традиционный китобойный промысел практикуют местные жители в Гренландии, России, США и на островах Сент-Винсент и Гренадины.

Но Япония остается единственной страной, которая отправляет корабли в Антарктиду для охоты на китов под предлогом научных исследований.

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption В Исландии тоже охотятся на китов

Насколько китобойный промысел угрожает малым полосатикам?

Япония отмечает, что проводит свои исследования, чтобы показать, что киты Антарктики здоровые и их можно вылавливать без ущерба для популяции.

Международный союз охраны природы (МСОП) заявляет, что не имеет достаточно данных, чтобы выяснить, находятся ли киты в Антарктике под угрозой.

Хотя количество малых полосатиков оценивают "в сотни тысяч", зоозащитная организация исследует, не уменьшилось ли их количество за последние 50 лет.

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