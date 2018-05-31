Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова. Мать отговаривала

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Осужденный в России украинский активист Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Олега Сенцова, который тоже голодает уже третью неделю. Об этом BBC News Украина сообщил его адвокат Андрей Лепехин.

И Кольченко, и Сенцова почти три года назад осудили в России на 10 и 20 лет заключения соответственно по подозрению в планировании теракта.

Адвокат рассказал, что предостерег Кольченко о возможных негативных последствиях для здоровья, но тот все же написал заявление о голодовке на имя начальника колонии.

"В заявлении, которое он написал при мне, он требует освободить Олега Сенцова. По нашему (российскому. - Ред.) законодательству, если человек отказывается принимать пищу, его принудительно кормят, и эта процедура довольно неприятная. Как адвокат я его предупредил о последствиях. Он все это понимает, понимает и идет на это", - рассказал Лепехин BBC News Украина.

По словам адвоката, Александр Кольченко выглядит очень похудевшим, но говорит, что чувствует себя хорошо.

Мать осужденного Лариса Кольченко, в разговоре с BBC News Украина рассказала, что отговаривала сына от голодания, но тот не послушал.

"Очень обеспокоена, но этого стоило ожидать", - рассказала она.

Третья неделя Сенцова

Копірайт зображення Антон Наумлюк

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний тюремный срок в России, объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая.

Он написал заявление на имя руководителя колонии, в которой потребовал освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.

Сенцов отбывает наказание в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе.

28 мая российские чиновники сообщили, что он дал согласие на "поддерживающую терапию".

"Что означает эта терапия, я смогу узнать 4 июня, когда съезжу к Олегу. Сотрудники ФСИН толком объяснить ничего не могут, потому что они не медики. Терапией занимается медицинская часть колонии", - рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

Он также сообщил, что Сенцова перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик.

Дело от "терроризме"

Копірайт зображення Уніан

В августе 2015 суд в России признал Сенцова виновным в создании террористической организации и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

По этому же делу приговорен к 10 годам тюрьмы активист Александр Кольченко.

Сенцова и Кольченко обвинили в подготовке террористических актов в Крыму весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией.

Сами осужденные считают дело против себя политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов отмечал, что его после ареста били и пытали сотрудники ФСБ, требуя признания.

Правозащитные организации считают Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными. Украина требует их немедленно освободить.

В поддержку Сенцова неоднократно выступали российские и западные кинематографисты, в том числе американские актеры Джонни Депп и Мерил Стрип.

В марте кандидат в президенты России Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании 16-ти человек, которых она считает политзаключенными. В списке были фамилии Сенцова и Кольченко.

В том же месяце адвокат Дмитрий Динзе сообщил "Радио Свобода", что Сенцов готов написать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене.

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