Аркадий Бабченко: "Я выбрал вариант выжить"

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Российский журналист Аркадий Бабченко на пресс-конференции в Киеве подтвердил, что добровольно согласился принять участие в спецоперации СБУ с инсценировка собственного убийства.

"Я выбрал вариант выжить", - заявил он в ответ на вопрос, не считает ли он, что его участие в спецоперации могло подорвать доверие к СМИ.

"Это был мой выбор. Я мог не согласиться", - добавил он.

По его словам, представители спецслужб пришли к нему месяц назад. Они показали ему доказательства покушения, которое на него готовили: фотографии его паспорта и паспорта жены, расшифровки разговоров и тому подобное.

"Мне сказали: приоритет этой операции - твоя безопасность, - рассказал Бабченко. - Это была первая и основная задача".

По словам Бабченко, он согласился на участие в операции потому что хотел, "чтобы этих людей (организаторов. - Ред.) взяли, и чтобы были доказательства".

Бабченко добавляет, что он поверил сотрудникам СБУ, а сама операция готовилась месяц. "Есть ли у меня доказательства, что это не провокация СБУ? У меня нет таких доказательств. Есть ли у меня доказательства, что это не проходит провокация СБУ? Нет у меня таких доказательств. Я поверил, мы это сделали", - сказал он.

Из первых уст: как проходила спецоперация

Сама операция должна была состояться в пятницу, 1 июня, однако по неизвестным Бабченко причинам ее перенесли на вторник, 29 мая.

"Во вторник, часов в 6 вечера, пришел гример. Мою футболку перед этим увезли - надели на манекен и прострелили. В итоге я надел эту простреленную футболку. Упал. Кровь была настоящая - свиная. Меня облили кровью, я набрал в рот крови и выплюнул, в ноздри залили сгустки свиной крови", - рассказал он.

Он подтвердил, что его жена знала о спецоперации.

Как Джавахарлал Неру, сидел в простыне и смотрел новости о том, каким крутым парнем я, оказывается, был Аркадий Бабченко

"Мы остались одни. Жена позвонила в полицию, затем в скорую. "Беркут"приехал моментально", - сказал он, поблагодарив спецназ за быстрое и профессиональное реагирование - в спецназе о спецоперации не знали.

"Приехала скорая - легенда была такова, что я все еще жив. Меня подняли на носилки, отнесли в скорую помощь. Скорая была в курсе (спецоперации), потому что врач может отличить живого человека от неживого", - пояснил журналист.

В больнице врачи провели мероприятия по "реанимации". "Реанимация оказалась неудачной, и я умер", - рассказал далее Бабченко.

"Врач зафиксировала смерть. Приехал судмедэксперт. Потом решили, что все это лучше закончить в морге. Привезли меня в морг. К тому моменту я все еще лежал, как убитый, изображал жертву. И когда в морге ворота за мной закрылись - то я уже воскрес".

"Меня отвели в комнату санитара. Я там снял окровавленную одежду. Замерз, как собака, потому что все это началось в 6:00, а в морг мы приехали аж в 10 вечера".

"Мне дали простыню - я закутался в эту простыню. И, как Джавахарлал Неру, сидел в простыне и смотрел новости о том, каким крутым парнем я, оказывается, был", - отметил он.

Из морга Аркадия Бабченко под охраной отвезли в безопасное место.

Спецоперация завершилась только в 5 утра следующего дня.

Что было дальше

Еще вечером во вторник, 29 мая, украинская полиция сообщила, что Аркадия Бабченко застрелили на пороге его квартиры.

Однако уже на следующий день, после обеда, СБУ объявила, что никакого убийства не было, а все, что произошло, - часть спецоперации, закончившейся задержанием организатора покушения на журналиста, которое заказали российские спецслужбы.

Сам Бабченко тогда появился перед журналистами на брифинге СБУ. Он извинился перед близкими за то, что им пришлось пережить после сообщений об убийстве.

По версии СБУ, организатором покушения был завербованный спецслужбами России гражданин Украины, задержанный на следующий день после сообщения об убийстве Бабченко.

В четверг, 31 мая, стало известно имя этого человека: Борис Герман - исполнительный директор СП "Шмайсер", которое занимается производством оружия.

Он якобы предложил стать исполнителем преступления бывшему участнику АТО на Донбассе. За это ему побещали 30 000 долларов.

В итоге этот человек стал свидетелем в уголовном деле, которое теперь расследуется по статье «теракт». По сообщению суда, Герману инкриминируют подготовку террористического акта и запугивания населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что цель спецоперации - "не допустить преступления, закрепить вину того, кто организовывал и постараться выйти на того, кто заказывал преступление".

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