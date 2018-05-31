Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Аркадий Бабченко в среду встретился с президентом Петром Порошенко

Подозреваемый в организации заказного убийства Аркадия Бабченко - Борис Герман - исполнительный директор СП "Шмайсер", которое занимается производством оружия.

Об этом в сети Facebook сообщил адвокат Евгений Солодко.

На Facebook Шевченковского районного суда также подтверждают, что к ним "поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича".

Заседание по избранию меры пресечения проходит в четверг.

По словам адвоката Евгения Солодько, Борис Герман в прошлом занимался волонтерской деятельностью для нужд бойцов АТО.

"Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощные снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - пишет Солодько.

По сообщению суда, Борису Герману инкриминируют подготовку к террористическому акту и запугиванию населения, по предварительному сговору с группой лиц, что привело к гибели человека.

29 мая полиция сообщила о смерти журналиста Аркадия Бабченко.

На следующий день в СБУ заявили, что журналист на самом деле жив.

Как сообщил председатель СБУ Василий Грицак, СБУ получила информацию о том, что готовится покушение на российского журналиста и провела спецоперацию с соблюдением максимальных мер конспирации.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что целью спецоперации было "не допустить преступление, закрепить вину того, кто организовывал и постараться выйти на того, кто заказывал преступление".

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