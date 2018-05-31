В убийстве Бабченко подозревают директора "Шмайсера" - адвокат
Подозреваемый в организации заказного убийства Аркадия Бабченко - Борис Герман - исполнительный директор СП "Шмайсер", которое занимается производством оружия.
Об этом в сети Facebook сообщил адвокат Евгений Солодко.
На Facebook Шевченковского районного суда также подтверждают, что к ним "поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича".
Заседание по избранию меры пресечения проходит в четверг.
По словам адвоката Евгения Солодько, Борис Герман в прошлом занимался волонтерской деятельностью для нужд бойцов АТО.
"Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощные снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - пишет Солодько.
По сообщению суда, Борису Герману инкриминируют подготовку к террористическому акту и запугиванию населения, по предварительному сговору с группой лиц, что привело к гибели человека.
29 мая полиция сообщила о смерти журналиста Аркадия Бабченко.
На следующий день в СБУ заявили, что журналист на самом деле жив.
Как сообщил председатель СБУ Василий Грицак, СБУ получила информацию о том, что готовится покушение на российского журналиста и провела спецоперацию с соблюдением максимальных мер конспирации.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что целью спецоперации было "не допустить преступление, закрепить вину того, кто организовывал и постараться выйти на того, кто заказывал преступление".