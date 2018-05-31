На суде по Бабченко рассказали о киллере

Копірайт зображення Судова влада України Image caption Трансляция из зала суда

На суде по избранию меры пресечения прокурор заявил, что Борис Герман, которого обвиняют в организации убийства Аркадия Бабченко, нанял для совершения преступления Алексея Цымбалюка.

Об этом обвинитель сообщил на суде по избранию меры пресечения подозреваемому.

По версии следствия, Герман предложил Цимбалюку за убийство Бабченко 30 000 долларов. Тот предварительно согласился, но в тот же день - 6 апреля - обратился к правоохранителям, говорят следователи.

Адвокат Германа Евгений Солодко еще до суда назвал дело "странным". Он отметил отсутствие мотива у своего подзащитного, а также подчеркнул отсутствие в переписке Германа с Цымбалюком слова "убийство".

Заказчик убийства следствием пока не установлен, добавила сторона обвинения.

Ранее в СМИ появилась информация, что "киллер" признался о своем участии в спецоперации СБУ на своей странице в сети Facebook. Фамилия и имя его профиля совпадают с теми данными, которые озвучили прокуроры.

"Честно, не знаю как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь по делу - человек чести", - говорится в Facebook этого человека.

В конце сообщения автор добавляет: "После обнародования записи получения мною аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу".

29 мая полиция сообщила о смерти журналиста Аркадия Бабченко.

На следующий день в СБУ заявили, что журналист на самом деле жив.

Как сообщил председатель СБУ Василий Грицак, СБУ получила информацию о том, что готовится покушение на российского журналиста и провела спецоперацию с соблюдением максимальных мер конспирации.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что цель спецоперации была "не допустить преступления, закрепить вину того, кто организовывал и постараться выйти на того, кто заказывал преступление".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram