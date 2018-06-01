В Алжире нашли 700 кг кокаина в замороженном мясе

Копірайт зображення ALGERIAN DEFENCE MINISTRY

Правоохранительные органы Алжира обнаружили более 700 кг кокаина на контейнеровозе, следовавшем из Бразилии.

В рамках спецоперации арестовали 20 человек.

Судно перевозило замороженное мясо из Бразилии и заходило в испанскую Валенсию.

У властей возникли подозрения, когда капитан во время разгрузки контейнеровоза в алжирском порту в городе Оран отказался пришвартоваться на три дня.

Копірайт зображення ALGERIAN DEFENCE MINISTRY

Алжирская береговая охрана заставила судно Vega Mercury, зарегистрированное в Либерии, зайти в порт.

Наркотики были найдены в коробках с маркировкой "мясо халяль".

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