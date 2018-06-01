В Уганде вводят налог на пользование WhatsApp и Facebook
Парламент Уганды принял закон, который вводит противоречивый налог для людей, пользующихся соцсетями и мессенджерами.
Сбор составит 200 шиллингов (5 центов США) ежедневного сбора с людей, которые используют интернет-платформы обмена сообщениями, такие как Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter.
Президент Йовери Мусевени инициировал изменения, утверждая, что соцсети поощряют сплетни.
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Новый закон также предусматривает другие сборы, в частности налог в 1% на общую стоимость операций по оплате услуг через мобильные телефоны. Общественные организации уже заявили, что из-за этого пострадают бедные жители Уганды, которые редко пользуются банковскими услугами.
Министр финансов страны Давид Бахати заявил, что увеличение налогов необходимо, чтобы помочь Уганде выплатить растущий государственный долг.
Закон должен вступить в силу 1 июля, но эксперты и один из крупнейших поставщиков интернет-услуг сомневаются относительно того, как будет внедряться ежедневный налог на соцсети.
Правительство пытается обеспечить регистрацию всех SIM-карт мобильных телефонов.
Из 23,6 млн абонентов мобильной связи в стране только 17 млн пользуются интернетом, сообщает Reuters.
Поэтому непонятно, как власти смогут идентифицировать угандийцев, которые пользуются мессенджером.
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Социальные медиа стали важным политическим инструментом в Уганде как для правящей партии, так и для оппозиции.
Во время президентских выборов в 2016 году доступ к платформам был закрыт. Президент Мусевени настаивал на том, что это было сделано, дабы "прекратить распространение лжи".
Подобные законы, которые влияют на свободу слова, принимают и другие страны Восточной Африки.
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