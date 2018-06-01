В Уганде вводят налог на пользование WhatsApp и Facebook

Копірайт зображення AFP Image caption Доход от мессенджеров должен помочь погасить растущий государственный долг страны

Парламент Уганды принял закон, который вводит противоречивый налог для людей, пользующихся соцсетями и мессенджерами.

Сбор составит 200 шиллингов (5 центов США) ежедневного сбора с людей, которые используют интернет-платформы обмена сообщениями, такие как Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter.

Президент Йовери Мусевени инициировал изменения, утверждая, что соцсети поощряют сплетни.

Новый закон также предусматривает другие сборы, в частности налог в 1% на общую стоимость операций по оплате услуг через мобильные телефоны. Общественные организации уже заявили, что из-за этого пострадают бедные жители Уганды, которые редко пользуются банковскими услугами.

Министр финансов страны Давид Бахати заявил, что увеличение налогов необходимо, чтобы помочь Уганде выплатить растущий государственный долг.

Копірайт зображення AFP Image caption Президент Мусевени говорит, что не будет облагать налогом интернет, поскольку он полезен для образования

Закон должен вступить в силу 1 июля, но эксперты и один из крупнейших поставщиков интернет-услуг сомневаются относительно того, как будет внедряться ежедневный налог на соцсети.

Правительство пытается обеспечить регистрацию всех SIM-карт мобильных телефонов.

Из 23,6 млн абонентов мобильной связи в стране только 17 млн пользуются интернетом, сообщает Reuters.

Поэтому непонятно, как власти смогут идентифицировать угандийцев, которые пользуются мессенджером.

Социальные медиа стали важным политическим инструментом в Уганде как для правящей партии, так и для оппозиции.

Во время президентских выборов в 2016 году доступ к платформам был закрыт. Президент Мусевени настаивал на том, что это было сделано, дабы "прекратить распространение лжи".

Подобные законы, которые влияют на свободу слова, принимают и другие страны Восточной Африки.

Правительство Танзании 29 мая выиграло судебный иск против противников новых правил, согласно которым блогеры должны платить лицензионный сбор и раскрывать свои финансовые источники.

В Кении новый закон о киберпреступности вступил в силу 30 мая. Журналисты и блогеры назвали его попыткой подавить независимые СМИ.

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