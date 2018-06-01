Из немецкого зоопарка сбежали львы, тигры и ягуар

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Два льва, два тигра и ягуар воспользовались штормом и сбежали из зоопарка в районе Люнебах на западе Германии, сообщила полиция.

Местные власти советуют жителям оставаться в домах. Если они заметят этих животных - следует немедленно сообщить правоохранителям.

По сообщению агентства AFP, также из зоопарка пытался бежать медведь, но его застрелили.

Немецкие СМИ сообщают, что животные смогли выбраться из зоопарка после того, как его затопило в результате шторма ночью.

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