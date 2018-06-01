Из немецкого зоопарка сбежали львы, тигры и ягуар
Два льва, два тигра и ягуар воспользовались штормом и сбежали из зоопарка в районе Люнебах на западе Германии, сообщила полиция.
Местные власти советуют жителям оставаться в домах. Если они заметят этих животных - следует немедленно сообщить правоохранителям.
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По сообщению агентства AFP, также из зоопарка пытался бежать медведь, но его застрелили.
Немецкие СМИ сообщают, что животные смогли выбраться из зоопарка после того, как его затопило в результате шторма ночью.