Премьера Испании отстранили из-за "черной кассы" партии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Новый и "старый" премьеры (слева - Педро Санчес, справа - Мариано Рахой)

Премьер-министр Испании Мариано Рахой был вынужден уйти с должности из-за недоверия в парламенте. Этому предшествовал скандал вокруг тайного избирательного фонда, которым пользовалась возглавляемая им Народная партия.

Новым премьер-министром станет лидер социалистов Педро Санчес, который и инициировал голосование.

"Мы собираемся написать новую страницу в истории демократии в нашей стране", - заявил г-н Санчес накануне голосования.

Г-н Рахой - первый премьер-министр в современной истории Испании, которому выразили недоверие.

Лидер консервативной Народной партии стал премьер-министром в 2011 году.

Во время второго дня дебатов в пятницу Рахой признал поражение и сказал парламентариям, что это "честь оставить Испанию лучше той, которую получил я".

Новый глава правительства Педро Санчес получил большинство на голосовании в парламенте благодаря поддержке меньших партий, включая Национальную партию басков. 180 депутатов поддержали это предложение, 169 - против, 1 - воздержался.

Что привело к вотуму недоверия?

Копірайт зображення PIERRE-PHILIPPE MARCOU / Getty Images Image caption Луиса Барцена называли казначеем партии премьера

Г-н Санчес заявил, что 63-летний Рахой не взял на себя ответственность за участие его партии в скандале.

На прошлой неделе один из бывших однопартийцев Рахоя Луис Барцен получил 33 года тюремного заключения.

Высокий суд Мадрида признал его виновным в получении взятки, отмывании денег и налоговых преступлениях.

В основе этого дела - тайный избирательный фонд, который Народная партия использовала в период 1999-2005 гг.

Многие испанские избирателей, разочарованные коррупционными скандалами с традиционными центристско-правыми и левыми партиями, отказались от них в пользу новичков, таких как левая Podemos (Мы можем) и центристская Ciudadanos (Граждане) и региональных партий.

Кто такой Педро Санчес?

Анализ от Гая Хеджко, BBC News, Мадрид

Копірайт зображення Getty Images

Педро Санчес появился как виртуальный незнакомец, который получил лидерство в испанской Социалистической партии в 2014 году. Фотогеничный экономист и бывший баскетболист получил сторонников обещанием объединить разобщенную партию и вернуть социалистов к власти.

Однако позже он потерпел два сокрушительных поражения на выборах в 2015 и 2016 годах. В конце концов, он был вынужден уйти в отставку.

Через несколько месяцев он обвинил в коррупции многих своих критиков и добился голосования за недоверие.

Конституция Испании говорит, что партия, которая выдвигает недоверие, должна быть готова перенять управление от отставленного премьер-министра, если парламентское большинство это поддерживает.

Поэтому этот простой, но амбициозный 46-летний мадридец должен стать новым премьер-министром Испании, несмотря на то, что его партия имеет менее четверти мест в Конгрессе депутатов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram