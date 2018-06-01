Пашинский о финансировании из России: это провокация ФСБ

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сергей Пашинский отрицает обвинения Бориса Германа

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский назвал провокацией слова подозреваемого в организации покушения на Аркадия Бабченко о том, что "люди из окружения Пашинского" финансируются из России.

В комментарии BBC News Украина Сергей Пашинский рассказал, что за последние четыре года на него провели десятки информационных атак "со стороны РФ и ее агентов".

"Поэтому я это воспринимаю это как очередную неуклюжую попытку ФСБ моей компрометации", - заявил Сергей Пашинский.

Он напомнил, что Следственный комитет России возбудил в отношении него три уголовных дела.

31 мая во время выступления в Шевченковском суде Киева обвиняемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что ему известно о финансировании определенными людьми из России украинских партий и политиков.

В частности, господин Герман вспомнил в этом ключе имя Пашинского, представителя правящей партии "Народный фронт".

"В окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этими людьми (из России. - Ред.), я не знаю, не финансируется ли сам Пашинский этими людьми. Это надо выяснять", - добавил Герман.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Борис Герман говорит, что россияне финансируют некоторых политиков в Украине

В комментарии ВВС News Украина адвокат Германа Евгений Солодко отказался конкретизировать, что это за люди в окружении депутата.

Однако он допустил, что их в будущем может назвать сам обвиняемый.

29 мая украинская полиция сообщила об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

На следующий день СБУ сообщила, что это была спецоперация, и на самом деле Бабченко жив.

Спецслужба также заявила о задержании предполагаемого организатора убийства Бориса Германа.

31 мая в Шевченковском суде Борис Герман заявил, что действительно организовывал покушение на Бабченко по просьбе людей из России, однако это была контролируемая определенной украинской спецслужбой спецоперация. И на самом деле намерения убивать журналиста не было.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram