Копірайт зображення Reuters Image caption The EU has threatened "all necessary measures" in response

Европа, Канада и Мексика планируют шаги по внедрению Соединенными Штатами более высоких пошлин на импорт стали и алюминия.

Европейский Союз составил список американских товаров, к которым планируют применять более высокие пошлины - от мотоциклов Harley-Davidson до пищевых продуктов. Список содержит страниц. В ЕС также планируют обратиться во Всемирную торговую организацию.

Повышение импортных пошлин может спровоцировать волну торговых войн, которые нанесут вред в том числе и Украине.

ЕС "должен защищать свои интересы"

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, комментируя вопрос о новой торговую войне с США, заявила, что хотя "Европейский Союз ни с кем не воюет, поскольку является мирным проектом, включая торговлю", но "должен защищать свои интересы".

Французский президент Эммануэль Макрон позвонил президенту Трампу и заявил, что введенные им новые тарифы "незаконны".

Так же называет действия Вашингтона и председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге. Он выразил надежду, что торговой войны можно будет избежать, но отметил, что действия Трампа показали, что президент США "не желает соблюдать правила".

Министр экономики Германии, Питер Альтмайер, выразил надежду, что решительный ответ ЕС заставит президента США пересмотреть свое решение.

Министр по вопросам внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что 25% импортной пошлины на сталь "очевидно абсурдны", добавив, что "будет очень жаль, если все закончится торговым спором в стиле "око за око" с нашим ближайшим союзником".

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, заявил, что действия США являются "полностью неприемлемыми" и отверг утверждения, что его страна составляет какую либо угрозу национальной безопасности США.

Канада планирует уже с 1 июля ввести 25% пошлину на импорт из США общей стоимостью в около 13 млрд долларов. Это будет касаться не только стали, но и потребительских товаров - йогуртов, виски, кофе.

Мексика готовится ввести новые пошлины как на продукцию американских металлургов, так и на свинину, яблоки, виноград, и сыр.

Президент Трамп объявил о планах ввести дополнительные пошлины на импорт металла в марте этого года. Аргентине, Бразилии и Австралии удалось договориться о своем исключении из "черного списка". Для переговоров с другими странами введение новых пошлин было отложено.

Вечером 31 мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что в переговорах с ЕС, Канадой и Мексикой не было достаточного прогресса, а значит, не было и смысла их удлинять. Итак, импортные пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий вступили в силу.

Президент США считает, что высокие пошлины защитят американскую металлургию, что жизненно важно для национальной безопасности.

Экономические последствия для мира и Украины

В 2017 году Канада, Мексика и ЕС вместе продали в США стали и алюминия на 23 млрд долларов. Но только этой цифрой потери не ограничатся.

Участники рынка говорят, что закрытие рынка США может кардинально изменить мировой рынок стали. В частности, европейские производители опасаются, что именно в ЕС пойдет львиная доля металла, которая не попадет в США.

Украина не поставляет много металла в США. Однако главная опасность для Украины заключается в том, что из-за увеличения конкуренции на европейском и других рынках, она может потерять позиции на рынках ЕС и Турции, куда поставляет почти половину металлургической продукции.

Кроме того, металлургия занимает второе место в украинском экспорте после АПК.

И за новых пошлин США Украина может потерять не только американский рынок стали, но и столкнуться с проблемами на других рынках.

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