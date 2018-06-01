Новые имена в деле Бабченко: кто эти люди?
В деле о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко в настоящий момент фигурируют два человека: Борис Герман, которого подозревают в организации преступления, и Алексей Цымбалюк, который проходит по делу как свидетель и называет себя несостоявшимся "киллером".
Герман в суде также назвал имя еще одного человека, которого он считает причастным к покушению - это Вячеслав Пивоварник, который якобы является сотрудником некоего фонда, связанного с Владимиром Путиным. Однако украинские власти пока не подтверждали его причастность к покушению.
ВВС собрала информацию о каждом из тех, кто упоминался в связи с расследованием.
Алексей Цымбалюк
Активист "Правого сектора" Алексей Цымбалюк написал в своем "Фейсбуке", что именно он является человеком, которому заказали убийство Бабченко, после чего он сообщил об этом СБУ. Сейчас он проходит по делу как свидетель.
В интервью украинской телерадиокомпании "Громадське" Цымбалюк рассказывал, что в 2006 году был пострижен в монахи и принял монашеское имя Аристарх. Сначала он был иеродиаконом Украинской православной церкви Московского патриархата, затем - Украинской православной церкви Киевского патриархата, но в итоге разочаровался в обеих и стал монахом-отшельником в Закарпатье.
После начала конфликта на востоке Украины Цымбалюк отправился на Донбасс в качестве волонтера. Сначала он примкнул к подразделению медицинской эвакуации "Госпитальеры", затем работал в мобильных группах СБУ.
"Если нет государственной программы украинизации востока, то мы должны опять все делать сами, пока Донбасс не будет украинским", - отмечал Цымбалюк в интервью "Громадське". Благодарность за сотрудничество ему выражали 8-й батальон Украинской добровольческой армии и чеченский батальон имени Шейха Мансура.
При этом на своей странице в "Фейсбуке" Цымбалюк указывает, что все еще носит монашеское имя. Также на его странице в соцсети можно найти фото, где он вскидывает руку в нацистском приветствии.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее сообщил, что Борис Герман, которого считают организатором покушения, несколько раз встречался с Цымбалюком и на одной из встреч дал ему 20 тысяч долларов как половину суммы за убийство Бабченко, а вторую часть должен был отдать после убийства.
Спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в соцсети еще до заявления Луценко назвала фейком новость о том, что Цымбалюку предложили убить Бабченко. Однако позднее она удалила этот пост и извинилась перед подписчиками, сообщив, что Цымбалюк действительно является фигурантом дела.
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Борис Герман на судебном заседании сообщил, что контрразведка выбрала Цымбалюка на роль "киллера", потому что он известен по своей деятельности во время спецоперации на востоке Украины.
"Он батюшка и никогда в жизни не будет убивать любого человека, особенного безоружного. И все прекрасно знали, когда его выбирали, что он побежит в СБУ все это рассказывать, их на фронте этому научили", - сказал Герман.
Знакомый Цымбалюка рассказал ВВС, что не слышал, чтобы тот принимал участие в боевых выездах - на фронте несостоявшийся киллер был медиком. Поэтому такой выбор исполнителя преступления знакомому Цымбалюка кажется странным.
Борис Герман
По информации украинских СМИ, Борис Герман был помощником двух украинских депутатов - Михаила Гончарова и Игоря Плохого - и имел долю в фирме по изготовлению оружия: украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер".
В реестре юридических лиц он значится учредителем семи компаний. Помимо "Шмайсера" это "Си Фрут", "Частное дело-200", "Киевская консалтинговая группа", "Альпийский клуб", "Ресторатор" и "Право". Эти предприятия специализируются на оптовой торговле, юридических услугах, недвижимости и аренде.
Как сообщает украинский телеканал ТСН, фирма, где работал Герман, зарегистрирована в доме возле Верховной рады: это квартира, переделанная в галерею. Дом, где проживает Герман, также расположен в самом центре города, окна его квартиры выходят на Верховный суд Украины.
Охранник дома подтвердил телеканалу, что хозяин квартиры действительно живет там с женой и детьми, и охарактеризовал Германа как спокойного и воспитанного человека.
Издание "Украинская правда" отмечает, что ранее Герман уже фигурировал в криминальных сводках: ранее в этом году следственные органы обвиняли его в подделке документов, а в 2016 году он подозревался в незаконном хранении оружия.
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Адвокат подозреваемого Евгений Солодко написал в своем "Фейсбуке", что Герман известен своей волонтерской деятельностью для нужд спецоперации на востоке Украины. "Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - отметил он.
Сам Герман на суде в четверг говорил, что к нему якобы обращался "человек из Москвы", который имел отношение "к организации массовых беспорядков". Он утверждал, что сразу сообщил об этом в украинскую контрразведку, которая поручила ему наблюдать за намерениями заказчика.
Однако прокурор Руслан Кравченко назвал это неправдой и заявил, что Герман "не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ".
Вячеслав Пивоварник
Телеканал "Громадське" утверждает, что в суде Герман назвал имя "человека из Москвы", который к нему обратился. По данным канала, его зовут Вячеслав Пивоварник. Герман добавил, что это его давний знакомый, который теперь якобы работает "в частном фонде Путина", отвечающем "за Украину и теракты".
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такого фонда не существует. "Если говорить, скажем так, в шутку, то, не знаю как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания, являются ни чем иным как развесистой клюквой", - сказал Песков.
Как выяснило интернет-издание The Bell, человек по имени Вячеслав Александрович Пивоварник руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе - 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины". Никакого подтверждения того, что это один и тот же человек, нет.
Аккаунт человека по имени Вячеслав Пивоварник есть и в соцсети "Одноклассники". На его странице указано, что он родился в 1984 году, учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте.
The Bell обратил внимание на то, что в друзьях у Пивоварника значится пользователь по имени Борис Герман.
По данным системы "СПАКР-Интерфакс", которую цитирует издание, в 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина".
Однако позднее представитель компании "Рускон" заявил агентству ТАСС, что компания не имеет никакого СП на Украине и никак не связана с неким Вячеславом Пивоварником.
Согласно данным СПАРК, компания, которую возглавлял Пивоварник, принадлежит офшору "ЭНЕРВИ Трейд Сервисиз ЛТД".