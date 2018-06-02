На Майдане сотни людей митингуют в поддержку Сенцова
На Майдане Незалежности началась акция в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Как сообщает корреспондент BBC News Украина, в мероприятии принимают участие несколько сотен человек.
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"Он (Олег Сенцов. - Ред.) поставил на карту жизнь и готов идти до конца. Киев покажет "красную карточку" режиму Путина. Общественные активисты поименно назовут политзаключенных, которых незаконно удерживают за решеткой в России и оккупированном Крыму", - сообщили организаторы акции, анонсируя мероприятие.
Ожидается, что в акции примут участие художники, журналисты, правозащитники, студенты, крымские татары.
Ранее сообщалось, что глобальная акция #SaveOlegSentsov должна пройти в разных городах Украины и за рубежом 1 и 2 июня.
Организаторы отметили, что даты проведения мероприятия выбраны с учетом начала в России чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня.
Накануне подобная акция прошла в Варшаве.
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний тюремный срок в России, объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая.
28 мая российские чиновники сообщили, что он дал согласие на "поддерживающую терапию".
"Что означает эта терапия я смогу узнать 4 июня, когда съезжу к Олегу. Сотрудники ФСИН толком по терапии пояснить ничего не могут, так как они не медики. Терапией занимается медицинская часть колонии", - рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.
31 мая украинский активист Александр Кольченко также объявил голодовку в знак поддержки Олега Сенцова.
В августе 2015 года суд в России признал Сенцова и Кольченко виновными в создании террористической организации и приговорил их к 20 и 10 годам колонии строгого режима.
Сенцова и Кольченко обвинили в подготовке террористических актов в Крыму весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией.
Сами осужденные считают дело против себя политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов рассказывал, что после задержания его били и пытали сотрудники ФСБ, требуя признания.