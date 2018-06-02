О Вайнштейне снимут фильм ужасов

Копірайт зображення AFP Image caption Де Пальма говорит, что он "годами слышал эти истории"

Режиссёр Брайан Де Пальма, известный по таким фильмам как "Лицо со шрамом", "Чёрная орхидея" и "Кэрри" 1976 года, решил вернуться к съёмкам хорроров.

Постановщик сообщил, что займётся производством фильма по мотивам скандала с сексуальными домогательствами Харви Вайнштейна, которого ранее арестовала полиция Нью-Йорка.

Напомним, что голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Обвинения касаются нескольких случаев сексуального насилия, совершенных в отношении двух женщин.

Ранее стало известно, что подозреваемый сдался полиции Нью-Йорка.

Первые официальные обвинения в адрес Вайнштейна - лишь промежуточный итог расследования, говорят источники New York Times. Также в расследовании участвует прокуратура Манхэттена.

Женщин, обвинивших Вайнштейна в домогательствах или изнасиловании, несколько десятков. Первое обвинение прозвучало восемь месяцев назад.

С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна.

Сам продюсер отвергает обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.

Обвинения в адрес Вайнштейна породили несколько онлайн-движений. Самое известное из них - #MeToo.

"Я знаю многих людей, которые имеют отношение к этому скандалу", - сказал 77-летний Де Пальма, добавив: "Я годами слышал эти истории".

Он сказал, что между режиссером и актером должно быть доверие, а его потеря на любом уровне только из-за похоти или алчности - "худшее, что может быть".

"Фильм ужасов о насильнике"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В зал суда Вайнштейна доставили в наручниках

Де Пальма заявил, что сейчас обсуждает детали с неким французским продюсером.

По словам режиссёра, его персонаж не будет назван реальным именем Вайнштейна, но постановщик хочет снять фильм в жанре хоррор "с сексуальным агрессором", действие которого развернётся в киноиндустрии.

Если вина Харви Вайнштейна будет доказана судом, ему может грозить лишение свободы на срок до 25 лет.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram