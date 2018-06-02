О Вайнштейне снимут фильм ужасов
Режиссёр Брайан Де Пальма, известный по таким фильмам как "Лицо со шрамом", "Чёрная орхидея" и "Кэрри" 1976 года, решил вернуться к съёмкам хорроров.
Постановщик сообщил, что займётся производством фильма по мотивам скандала с сексуальными домогательствами Харви Вайнштейна, которого ранее арестовала полиция Нью-Йорка.
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Напомним, что голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Обвинения касаются нескольких случаев сексуального насилия, совершенных в отношении двух женщин.
Ранее стало известно, что подозреваемый сдался полиции Нью-Йорка.
Первые официальные обвинения в адрес Вайнштейна - лишь промежуточный итог расследования, говорят источники New York Times. Также в расследовании участвует прокуратура Манхэттена.
Женщин, обвинивших Вайнштейна в домогательствах или изнасиловании, несколько десятков. Первое обвинение прозвучало восемь месяцев назад.
С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна.
Сам продюсер отвергает обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.
Обвинения в адрес Вайнштейна породили несколько онлайн-движений. Самое известное из них - #MeToo.
"Я знаю многих людей, которые имеют отношение к этому скандалу", - сказал 77-летний Де Пальма, добавив: "Я годами слышал эти истории".
Он сказал, что между режиссером и актером должно быть доверие, а его потеря на любом уровне только из-за похоти или алчности - "худшее, что может быть".
"Фильм ужасов о насильнике"
Де Пальма заявил, что сейчас обсуждает детали с неким французским продюсером.
По словам режиссёра, его персонаж не будет назван реальным именем Вайнштейна, но постановщик хочет снять фильм в жанре хоррор "с сексуальным агрессором", действие которого развернётся в киноиндустрии.
Если вина Харви Вайнштейна будет доказана судом, ему может грозить лишение свободы на срок до 25 лет.