В США будут судить учителя, скормившего черепахе щенка на глазах у детей

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Каймановые черепахи могут охотиться на мелких животных

В Соединенных Штатах будут судить школьного учителя, который скормил больного щенка черепахе на глазах нескольких своих учеников.

Роберту Кросланду, который преподает в одной из школ города Престон, штат Айдахо, инкриминируют жестокое обращение с животными.

Инцидент произошел в марте, после чего учителя отстранили от работы.

Кросланду грозит до шести месяцев тюрьмы и 5 тыс. долларов штрафа.

Несколько американских СМИ пытались связаться с учителем, но безуспешно.

В США были зарегистрированы петиции как против, так и в поддержку Кросланда, который преподавал в своей школе много лет.

Одна из них призывает уволить его с формулировкой: "Действительно ли мы хотим, чтобы учителя убивали живых животных на глазах уязвимых учеников младших классов?"

Она собрала 190 тыс. подписей.

А организация "Люди за этичное обращение с животными" (Peta) назвала Кросланда "мучителем, которого нельзя подпускать к чувствительным молодым людям".

В то же время петиция "Мы поддерживаем Кросланда" призывает "поддержать человека, который учит нас науке по-новому и действительно любит свою работу".

Под ней подписались более 3,7 тыс. человек, среди которых много коллег и бывших учеников Роберта Кросланда, а также жителей Престона.

Те, кто поддерживают учителя, отмечают, что щенок умирал, и учитель поступил правильно.

Они также аргументируют свою позицию тем, что никто из детей не обратился за помощью к психологу.

Как сообщается, сам инцидент произошел после школьных уроков и при нем присутствовали лишь несколько учеников.

В школе настаивают, что это не входило в учебную программу.

Власти штата выяснили, что хищную черепаху удерживали без разрешения, и впоследствии ее "человечно подвергли эвтаназии" как опасный вид.

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