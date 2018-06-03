Сепаратисты захватили двух бойцов 14-й волынской бригады

Копірайт зображення Прес-служба 14-ї бригади Image caption Бойцы попали в плен еще 26 мая

Диверсионная группа сепаратистов на Донбассе захватила в плен двух бойцов 14 механизированной бригады. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

Произошло это еще в конце мая.

"26 мая двое наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника", - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что в течение недели о бойцах не поступало никакой информации.

"Это время было использовано для безумного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. В результате было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих", - говорят в пресс-службе бригады.

Там утверждают, что в записанных видеороликах "пленные рассказывают ложь о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаде в частности".

"Командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена", - заключают в 14 механизированной бригаде, которая базируется на Волыни.

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