Извержение вулкана Фуэго в Гватемале: десятки погибших

Копірайт зображення Guatemala Government Image caption Вулкан Фуэго извергает пепел и черный дым

По меньшей мере 25 человек погибли и еще сотни пострадали в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

Вулкан, расположенный в 40 км от столицы страны, извергал куски породы, черный дым и пепел. Река раскаленной лавы разрушила деревню Эль Родео неподалеку, поглотив дома и некоторых жителей.

В самом городе Гватемала закрыт аэропорт, хоть столицу извержение в целом не задело.

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Десятки человек в результате извержения получили ранения

Это извержение стало крупнейшим с 1974 года.

В целом извержение коснулось 1,7 млн человек говорят в правительстве страны.

Власти советуют гражданам надевать защитные маски, чтобы не дышать пеплом - это касается жителей четырех административных районов Гватемалы.

Копірайт зображення AFP Image caption Полиция эвакуирует людей в регионах, которые может затронуть извержение

Копірайт зображення AFP/getty Image caption Власти советуют гражданам носить маски, чтобы защититься от пепла

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