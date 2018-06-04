Извержение вулкана Фуэго в Гватемале: десятки погибших
По меньшей мере 25 человек погибли и еще сотни пострадали в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале.
Вулкан, расположенный в 40 км от столицы страны, извергал куски породы, черный дым и пепел. Река раскаленной лавы разрушила деревню Эль Родео неподалеку, поглотив дома и некоторых жителей.
В самом городе Гватемала закрыт аэропорт, хоть столицу извержение в целом не задело.
Это извержение стало крупнейшим с 1974 года.
В целом извержение коснулось 1,7 млн человек говорят в правительстве страны.
Власти советуют гражданам надевать защитные маски, чтобы не дышать пеплом - это касается жителей четырех административных районов Гватемалы.