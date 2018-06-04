Полиграф подтвердил, что Савченко хотела свергнуть власть - СБУ

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В СБУ утверждают, что экспертиза с помощью полиграфа подтвердила намерения Надежды Савченко осуществить вооруженное восстание.

"По результатам проведенного исследования комиссией экспертов сделаны категорические выводы о наличии у Савченко Н.В. положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что Савченко Н.В. обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя", - говорится в сообщении СБУ, обнародованном в понедельник.

Там также утверждают, что экспертиза подтвердила, что Надежда Савченко "подыскивала и перевозила оружие", а планы "по насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти" обсуждала с Владимиром Рубаном, а также с представителями "ДНР" Александром Захарченко А.В. и Александром Тимофеевым.

Дело Савченко

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8 марта 2018 года украинские силовики задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при выезде из непризнанной "ДНР". В его микроавтобусе обнаружили большой арсенал оружия, включая минометы и гранатометы. Самого Рубана передали СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде заявил, что к делу Рубана причастна Надежда Савченко, которая планировала теракт в правительственном квартале Киева.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами (хотели. - Ред.) обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - заявил Юрий Луценко.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Надежда Савченко и Юрий Луценко в Верховной Раде

Надежда Савченко подготовку теракта опровергла и заявила, что знала о слежке, поэтому решила пойти на "политическую провокацию" против СБУ и Генпрокуратуры, чтобы доказать абсурдность обвинений.

На самом деле, заявила Савченко, она боролась со злоупотреблениями в армии и политической коррупцией, а также вела переговоры об освобождении пленных.

22 марта Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. В тот же день ее задержала СБУ.

23 марта Надежда Савченко объявила голодовку: "Я пройду весь этот путь, который прошла в России, когда меня пытал враг. Могу пройти путь, когда будет пытать свой".

Тогда же суд арестовал ее без права залога.

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