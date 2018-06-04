Действительно ли Минздрав не хочет лечить онкобольных за границей?

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Министерство здравоохранения будет использовать все имеющиеся способы, чтобы помочь пациентам, независимо от сложности заболевания, заявил заместитель главы Минздрава Александр Линчевский на брифинге.

Так г-н Линчевский объяснил свои слова, сказанные во время заседания Счетной палаты еще 15 мая, которые недавно обрели известность и возмутили пользователей соцсетей, потребовавших отставки его и даже главы Минздрава Ульяны Супрун.

Распространенные в СМИ фрагменты своего выступления заместитель министра назвал "откровенными передергиваниями" и "спекуляциями на лечении тяжелобольных пациентов", "которые не отражают ни ход самого заседания (Счетной палаты. - Ред.), ни позицию министерства (здравоохранения. - Ред.)".

Что имел в виду Линчевский?

Накануне в СМИ распространились выдержки из стенограммы заседания Счетной палаты от 15 мая. На нем палата рассматривала "Отчет о результатах аудита эффективности использования средств госбюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан Украины за рубежом".

В отчете Счетная палата критикует Минздрав за "не обеспечение ... продуктивного, результативного и экономного использования средств государственного бюджета".

Мы отстаиваем позицию, что... даже если заболевание является неизлечимым, мы должны делать все возможное, чтобы пациент имел шанс выздороветь, для того, чтобы он мог продолжить свою жизнь [или] чтобы облегчить его страдания Александр Линчевский, Заместитель министра здравоохранения Украины

25 мая по обращению председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, которая лично присутствовала на заседании 15 мая, Счетная палата предоставила стенограмму выступления г-на Линчевского, который на этом заседании был одним из докладчиков.

"Что касается нерезультативности и неекономности использования средств. В сухом остатке - 25% пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут, без вариантов. И эффективность этой программы 0%", - говорит заместитель министра в стенограмме заседания.

Именно эти его слова распространили в СМИ. Многие были возмущены ими и потребовали отставки Александра Линчевского, а также и.о. министра Ульяны Супрун.

"Он как врач не имел права этого говорить", - заявил в понедельник Валерий Дубиль, депутат ВР от "Батькивщины".

"Мы требуем отставки Супрун, всей этой ... команды, которая считает, что для украинцев нет перспективы и возможности лечиться в родной стране", - заявил председатель фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Линчевский возглавляет Комиссию Минздрава по вопросам лечения за рубежом

В Минздраве же еще накануне заявили, что слова заместителя министра Линчевского - вырваны из контекста.

По словам министра Ульяны Супрун, г-н Линчевский на заседании палаты пытался доказать, что говорить о неэффективности программы лечения за рубежом - неправильно.

Сам г-н Линчевский выступил перед прессой в понедельник, лично объяснив ситуацию в Счетной палате.

"Нас обвиняют (в отчете Счетной палаты. - Ред.) в том, что каждый четвертый пациент, которого мы отправляем за границу, умирает, и поэтому мы неэкономно используем средства, - пояснил министр. - Мы отстаиваем позицию, что ... даже если заболевание является неизлечимым, мы должны делать все возможное, чтобы пациент имел шанс выздороветь, для того, чтобы он мог продолжить свою жизнь [или] чтобы облегчить его страдания".

"Даже если лечение дает шанс одному пациенту из ста, надо лечить всех сто", - сказал он на брифинге.

Как работает лечение украинцев за рубежом?

Программа лечения украинцев за рубежом существует на протяжении шести лет.

При этом, по словам г-на Линчевского, помощь по этой программе за последние два года получили более 200 пациентов - причем большинство из них только за прошлый год.

"Это самый большой показатель за время существования программы", - отметил он на брифинге.

Решает, выделить ли средства на лечение больного за рубежом, специальная комиссия Минздрава, которую и возглавляет Александр Линчевский. По его словам, каждый случай рассматривается комиссией отдельно - на основе представленных пациентом документов и заключений украинских врачей.

При этом основной критерий решения комиссии - это отсутствие необходимого пациенту лечения в Украине. По словам заместителя министра, это в основном случаи, когда пациенты нуждаются в трансплантации от неродственного донора - такие процедуры в Украине сейчас не делают.

Сейчас в очереди на получение помощи от Минздрава на лечение за границей находится 30 человек.

В то же время председатель Национального движения "За трансплантацию" Юрий Андреев обвиняет Минздрав в "саботаже и торможении процесса оплаты лечения пациентов и за рубежом", называя его "странным и непрозрачным".

По словам г-на Андреева, комиссия Минздрава по вопросам лечения за рубежом выбирает пациентов избирательно - тем же, кто подает заявки, чтобы встать в очередь, не сообщают, в каком состоянии находится рассмотрение их дела.

В конце мая Верховная Рада приняла законопроект авторства депутата Ольги Богомолец о трансплантации органов. Если президент его подпишет, то с 1 января 2019 года каждый человек сможет дать согласие на посмертное донорство.

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