Сущенко в России приговорили к 12 годам

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Суд в Москве признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сторона обвинения в ходе прений 28 мая затребовала для украинца 14 лет колонии. Процесс проходил в закрытом режиме.

Сторона защиты настаивала на невиновности Сущенко. В своем последнем слове он заявил, что не признает вину, и попросил суд вынести ему оправдательный приговор.

Сущенко "считает случившееся с ним спланированной провокацией российских спецслужб", рассказал в день прений его защитник Марк Фейгин Интерфаксу.

Задержание "с поличным"

Роман Сущенко был задержан в Москве в конце сентября 2016 года. В отношении него возбудили дело о шпионаже. 1 октября Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест.

Однако известно о задержании украинца стало только 3 октября. Как написала в своем "Фейсбуке" правозащитница Зоя Светова, являвшаяся на тот момент членом московской ОНК, она обнаружила его во время посещения следственного изолятора "Лефортово".

В тот же день информацию о задержании Сущенко подтвердила ФСБ. В спецслужбе утверждали, что Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки украинского минобороны, который был задержан "при проведении шпионской акции".

По утверждению ФСБ, в России Сущенко собирал данные о деятельности российских Вооруженных сил и войск Росгвардии, которые составляют государственную тайну и "утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Реакция на задержание

В Главном управлении разведки Украины не подтвердили, что Сущенко является его сотрудником. "Мы не подтверждаем эту информацию. Считаем ее очередным фейком", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Украинское государственное агентство Укринформ в тот же день выпустило заявление, в котором назвало Сущенко своим сотрудником, а его задержание - "спланированной провокацией".

До задержания Сущенко работал в Укринформе в течение 14 лет, шесть из которых был собственным корреспондентом агентства во Франции, сообщило агентство.

"Все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны России в отношении украинских граждан", - подчеркивалось в заявлении Укринформа.

В то же время агентство в своем заявлении отметило, что Сущенко на момент задержания находился в отпуске, и в Москву прибыл "в частных целях".

Позиция защиты

Сначала Сущенко выделили государственного адвоката, рассказал он сам Световой во время встречи в "Лефортово". Позже его жена и Укринформ заключили соглашение с Марком Фейгиным, который ранее также выступал в качестве адвоката на процессе по делу украинской летчицы Надежды Савченко, и интересы Сущенко начал представлять он.

В апреле этого года Фейгина лишили адвокатского статуса за использование нецензурной лексики в соцсетях в отношении своих коллег и их клиентов. С тех пор Фейгин представляет интересы Сущенко в статусе защитника.

На процессе Фейгин, в частности, говорил, что Сущенко, который последние шесть лет жил во Франции, неоднократно посещал Россию, где живут его родственники, и во время задержания находился в стране по личным мотивам.

Возможность обмена

В середине мая в украинском МВД предложили обменять Сущенко на руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, который имеет российское и украинское гражданство.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Спустя два дня его арестовал Херсонский городской суд, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как отметил в своем Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, статья 111 УК Украины (госизмена), которую вменяют Вышинскому, не предусматривает никакой другой меры пресечения, кроме ареста.

"Поэтому предлагаю обменять его на Романа Сущенко - это будет справедливо", - написал он.

Фейгин в разговоре с Украинской службой ВВС заявил, что не исключает возможности обмена Сущенко и Вышинского, отметив, что это "практически зеркальные дела".

Вместе с тем, в Москве считают, что дела Вышинского и Сущенко сравнивать нельзя. Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Вышинский работал в Украине журналистом, и поводом для его ареста стала именно его профессиональная деятельность.

"Что касается г-на Сущенко, который въехал на территорию РФ, он не занимался журналистской деятельностью, когда заезжал на территорию РФ", - подчеркнула она.

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