Как на барселонской площади усмирили шумные компании
В центре шумной Барселоны есть площадь, которая может показаться оазисом спокойствия - солнечная Плацца дель Соль выглядит прекрасным местом для того, чтобы провести там несколько тихих часов.
Но проблема в том, что это место стало слишком популярным среди молодежи, которая любит "висеть" допоздна.
Даже магазины здесь начали продавать пиво и пиццу до ночи.
В конце концов, ситуация стала невыносимой для жителей близлежащих домов.
Один из них вспоминает, что с какого-то момента ему стало казаться, что он живет в бесконечной вечеринке.
Как пишет корреспондент BBC по вопросам технологии Джейн Уэйкфилд, эти люди решили обратиться за помощью к Барселонской производственной лаборатории, которая входит во всемирную сеть разработчиков и тестировщиков новых технологий.
Эти лаборатории делятся собственными разработками с коллегами онлайн - так, что изобретение, созданное в Бостоне, может быть изготовлено, например, в Шеньжене.
При финансовой поддержке ЕС Барселонская лаборатория разработала простые и дешевые сенсоры, которые могут измерять уровень загрязненности воздуха, влажность, температуру, а также - уровень шума.
Жители домов на Плацца дель Соль установили эти датчики на своих балконах и выяснили, что крики и музыка там иногда достигают уровня шума 100 децибел - что значительно превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
Вооруженные этими данными, люди обратились в городской совет с требованием повлиять на шумовую ситуацию на площади.
Отныне полиция заставляет шумные компании искать другие места для вечеринок после 23:00.
Уборочные машины, которые приступали к работе поздно ночью, - когда гуляки расходились, - изменили свой график и начали приезжать уже утром.
А на ступеньках, служивших местом сидения во время вечеринок, расставили вазоны.
"Теперь эта площадь не для людей, которые хотят проводить вечеринки ночью", - говорит Томас Диез, руководитель лаборатории, разработавшей сенсоры.
Он уверен, что разработчики могут создать еще много чего полезного для современного города - от пищевых технологий до 3D-принтеров, которые позволят производить товары, нужные здесь и сейчас.
Все это направлено на преодоление урбанистических проблем, которых со временем становится все больше.
Томас Диез также убежден, что новые технологии позволят городам стать действительно самодостаточными и развиваться с меньшим вредом для окружающей среды.
Такое видение может показаться несколько идеализированным, пишет Джейн Уэйкфилд, ведь разработчики пытаются в каком-то смысле вернуться в доиндустриальную эру, когда люди производили в своем городе все, что им было нужно.
Вместо того, чтобы по глобализированной модели товары перевозились в огромных контейнерах, скажем, из Китая, эти разработчики хотят, чтобы города просто производили эти продукты самостоятельно по соответствующим чертежам и проектам.
"Мы хотим построить новую модель производительности для общества путем создания устойчивой экономики в городах, где люди могли бы разрабатывать идеи и проводить испытания", - объясняет Томас Диез.