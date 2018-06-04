Как на барселонской площади усмирили шумные компании

Image caption Эта площадь - идеальна для того, чтобы развлекаться с друзьями. Но местные жители из-за этого не могут уснуть

В центре шумной Барселоны есть площадь, которая может показаться оазисом спокойствия - солнечная Плацца дель Соль выглядит прекрасным местом для того, чтобы провести там несколько тихих часов.

Но проблема в том, что это место стало слишком популярным среди молодежи, которая любит "висеть" допоздна.

Даже магазины здесь начали продавать пиво и пиццу до ночи.

В конце концов, ситуация стала невыносимой для жителей близлежащих домов.

Один из них вспоминает, что с какого-то момента ему стало казаться, что он живет в бесконечной вечеринке.

Как пишет корреспондент BBC по вопросам технологии Джейн Уэйкфилд, эти люди решили обратиться за помощью к Барселонской производственной лаборатории, которая входит во всемирную сеть разработчиков и тестировщиков новых технологий.

Эти лаборатории делятся собственными разработками с коллегами онлайн - так, что изобретение, созданное в Бостоне, может быть изготовлено, например, в Шеньжене.

При финансовой поддержке ЕС Барселонская лаборатория разработала простые и дешевые сенсоры, которые могут измерять уровень загрязненности воздуха, влажность, температуру, а также - уровень шума.

Image caption Местные жители вооружились сенсорами, чтобы доказать городским властям, что жить при таком уровне шума действительно невыносимо

Жители домов на Плацца дель Соль установили эти датчики на своих балконах и выяснили, что крики и музыка там иногда достигают уровня шума 100 децибел - что значительно превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Вооруженные этими данными, люди обратились в городской совет с требованием повлиять на шумовую ситуацию на площади.

Отныне полиция заставляет шумные компании искать другие места для вечеринок после 23:00.

Уборочные машины, которые приступали к работе поздно ночью, - когда гуляки расходились, - изменили свой график и начали приезжать уже утром.

А на ступеньках, служивших местом сидения во время вечеринок, расставили вазоны.

"Теперь эта площадь не для людей, которые хотят проводить вечеринки ночью", - говорит Томас Диез, руководитель лаборатории, разработавшей сенсоры.

Копірайт зображення Making Sense Image caption Уровень шума - только один из показателей, которые можно измерять сенсорами

Он уверен, что разработчики могут создать еще много чего полезного для современного города - от пищевых технологий до 3D-принтеров, которые позволят производить товары, нужные здесь и сейчас.

Все это направлено на преодоление урбанистических проблем, которых со временем становится все больше.

Томас Диез также убежден, что новые технологии позволят городам стать действительно самодостаточными и развиваться с меньшим вредом для окружающей среды.

Такое видение может показаться несколько идеализированным, пишет Джейн Уэйкфилд, ведь разработчики пытаются в каком-то смысле вернуться в доиндустриальную эру, когда люди производили в своем городе все, что им было нужно.

Вместо того, чтобы по глобализированной модели товары перевозились в огромных контейнерах, скажем, из Китая, эти разработчики хотят, чтобы города просто производили эти продукты самостоятельно по соответствующим чертежам и проектам.

"Мы хотим построить новую модель производительности для общества путем создания устойчивой экономики в городах, где люди могли бы разрабатывать идеи и проводить испытания", - объясняет Томас Диез.

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