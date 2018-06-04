Доказывает ли полиграф вину Савченко?
СБУ обнародовало результаты полиграф-экспертизы Надежды Савченко по делу о подготовке ею вооруженного переворота и терактов в правительственном квартале и парламенте.
В спецслужбе утверждают, что детектор лжи подтвердил: г-жа Савченко действительно планировала свергнуть власть, перевозила оружие и всерьез договаривалась с руководителями непризнанной "ДНР".
Защита Надежды Савченко уже отказалась признавать такие результаты полиграфа.
Доказательство или нет?
Полиграфолог и эксперт-психолог Олег Назаров рассказал BBC News Украина, что обнародованная Службой безопасности информация еще не является доказательством в суде и неизвестно, станет ли им.
"По Уголовно-процессуальному кодексу, экспертиза заведомо не является доказательством, а лишь источником доказательств. Чтобы она стала доказательством, необходимо, чтобы ее проверили на предмет согласованности с другими материалами производства, а также допустимости и принадлежности", - объясняет эксперт.
По его словам, суд будет проверять действия экспертов во время допроса Надежды Савченко на полиграфе, в частности анализировать, насколько полной была экспертиза, были ли учтены все психологические и физиологические факторы.
Только после этого судья решит, считать ли результаты допроса на полиграфе доказательствами - в поддержку обвинения или защиты.
"Пока, на этапе досудебного следствия, ни один материал не является окончательным в смысле обвинения. Такой статус он может получить только в суде", - отмечает Олег Назаров.
Повторный полиграф
Защита Надежды Савченко не согласна с обнародованными СБУ данными и отказалась их признавать.
Сестра - Вера Савченко - говорит, что допрос на полиграфе был проведен еще в апреле, а его результаты опубликовали именно сейчас, ведь Надежда Савченко решила провести повторную экспертизу на детекторе лжи.
Олег Назаров подтверждает, что на данном этапе и обвинение, и защита могут попробовать провести сколько угодно различных экспертиз - в том числе через полиграф.
Главное - убедить следственного судью в том, что эти экспертизы действительно нужны.
Впрочем, считает эксперт, то, что СБУ обнародовало результаты полиграф-экспертизы до суда определенным образом "развязывает руки" защите Надежды Савченко - адвокаты уже могут работать на то, чтобы в будущем убедить судью, что результаты полиграфа доказательствами в суде считаться не могут.
"Защита теперь может даже провести определенные научные выводы о результатах экспертизы и привлечь научных консультантов для оценки правомерности", - предполагает эксперт.
Дело Савченко
8 марта 2018 года украинские силовики задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при выезде из непризнанной "ДНР". В его микроавтобусе обнаружили большой арсенал оружия, включая минометы и гранатометы. Самого Рубана передали СБУ.
15 марта генпрокурор Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде заявил, что к делу Рубана причастна Надежда Савченко, которая планировала теракт в правительственном квартале Киева.
"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами (хотели. - Ред.) обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - заявил Юрий Луценко.
Надежда Савченко подготовку теракта опровергла и заявила, что знала о слежке, поэтому решила пойти на "политическую провокацию" против СБУ и Генпрокуратуры, чтобы доказать абсурдность обвинений.
На самом деле, заявила Савченко, она боролась со злоупотреблениями в армии и политической коррупцией, а также вела переговоры об освобождении пленных.
22 марта Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. В тот же день ее задержала СБУ.
23 марта Надежда Савченко объявила голодовку: "Я пройду весь этот путь, который прошла в России, когда меня пытал враг. Могу пройти путь, когда будет пытать свой".
Тогда же суд арестовал ее без права залога.