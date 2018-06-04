Доказывает ли полиграф вину Савченко?

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СБУ обнародовало результаты полиграф-экспертизы Надежды Савченко по делу о подготовке ею вооруженного переворота и терактов в правительственном квартале и парламенте.

В спецслужбе утверждают, что детектор лжи подтвердил: г-жа Савченко действительно планировала свергнуть власть, перевозила оружие и всерьез договаривалась с руководителями непризнанной "ДНР".

Защита Надежды Савченко уже отказалась признавать такие результаты полиграфа.

Доказательство или нет?

Копірайт зображення СБУ Image caption Результаты допроса на полиграфе, помимо прочего, подтверждают намерения Надежды Савченко осуществить теракты в Верховной Раде и ликвидировать руководство государства, говорят в СБУ

Полиграфолог и эксперт-психолог Олег Назаров рассказал BBC News Украина, что обнародованная Службой безопасности информация еще не является доказательством в суде и неизвестно, станет ли им.

"По Уголовно-процессуальному кодексу, экспертиза заведомо не является доказательством, а лишь источником доказательств. Чтобы она стала доказательством, необходимо, чтобы ее проверили на предмет согласованности с другими материалами производства, а также допустимости и принадлежности", - объясняет эксперт.

По его словам, суд будет проверять действия экспертов во время допроса Надежды Савченко на полиграфе, в частности анализировать, насколько полной была экспертиза, были ли учтены все психологические и физиологические факторы.

Только после этого судья решит, считать ли результаты допроса на полиграфе доказательствами - в поддержку обвинения или защиты.

"Пока, на этапе досудебного следствия, ни один материал не является окончательным в смысле обвинения. Такой статус он может получить только в суде", - отмечает Олег Назаров.

Повторный полиграф

Защита Надежды Савченко не согласна с обнародованными СБУ данными и отказалась их признавать.

Сестра - Вера Савченко - говорит, что допрос на полиграфе был проведен еще в апреле, а его результаты опубликовали именно сейчас, ведь Надежда Савченко решила провести повторную экспертизу на детекторе лжи.

Олег Назаров подтверждает, что на данном этапе и обвинение, и защита могут попробовать провести сколько угодно различных экспертиз - в том числе через полиграф.

Главное - убедить следственного судью в том, что эти экспертизы действительно нужны.

Впрочем, считает эксперт, то, что СБУ обнародовало результаты полиграф-экспертизы до суда определенным образом "развязывает руки" защите Надежды Савченко - адвокаты уже могут работать на то, чтобы в будущем убедить судью, что результаты полиграфа доказательствами в суде считаться не могут.

"Защита теперь может даже провести определенные научные выводы о результатах экспертизы и привлечь научных консультантов для оценки правомерности", - предполагает эксперт.

Дело Савченко

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8 марта 2018 года украинские силовики задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при выезде из непризнанной "ДНР". В его микроавтобусе обнаружили большой арсенал оружия, включая минометы и гранатометы. Самого Рубана передали СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде заявил, что к делу Рубана причастна Надежда Савченко, которая планировала теракт в правительственном квартале Киева.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами (хотели. - Ред.) обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - заявил Юрий Луценко.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Надежда Савченко и Юрий Луценко в Верховной Раде

Надежда Савченко подготовку теракта опровергла и заявила, что знала о слежке, поэтому решила пойти на "политическую провокацию" против СБУ и Генпрокуратуры, чтобы доказать абсурдность обвинений.

На самом деле, заявила Савченко, она боролась со злоупотреблениями в армии и политической коррупцией, а также вела переговоры об освобождении пленных.

22 марта Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. В тот же день ее задержала СБУ.

23 марта Надежда Савченко объявила голодовку: "Я пройду весь этот путь, который прошла в России, когда меня пытал враг. Могу пройти путь, когда будет пытать свой".

Тогда же суд арестовал ее без права залога.

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