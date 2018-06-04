Президента Филиппин критикуют за поцелуй на сцене
Президента Филиппин Родриго Дутерте критикуют за поцелуй в губы во время официального события, которое транслировали в прямом эфире.
Выступая перед филиппинской диаспорой в столице Южной Кореи Сеуле, он позвал на сцену женщину и предложил поцеловаться с ним.
Поступок понравился присутствующим в зале - преимущественно другим рабочим с Филиппин.
Однако филиппинская правозащитная группа Gabriela назвала произошедшее "отвратительным театральным жестом президента-женоненавистника".
Хотя позже к дискуссии присоединились женщины, которые считают, что поцелуй - это "не преступление".
Это не первый случай, когда филиппинского лидера обвиняют в ненадлежащем отношении к женщинам.
Поцелуй в губы
Во время выступления Родриго Дутерте в Сеуле на сцену позвали нескольких женщин из тех, что переехали работать в Южную Корею - чтобы подарить им по книге.
Было заметно, что стоять рядом с президентом женщинам было несколько неловко.
Сначала Дутерте обнял одну из них и поцеловал в щеку, а потом жестом предложил другой поцеловать его в губы.
После заминки и нервного смеха молодой женщины президент несколько раз повторил свой жест, а потом сам наклонился и поцеловал ее в губы.
И хотя женщина улыбалась, а толпа у сцены аплодировала, комментарии в интернете были не такими дружелюбными.
Женская правозащитная группа Gabriela заявила, что этот инцидент - попытка отвлечь внимание от реальных политических проблем и падения рейтинга Дутерте.
Среди таких проблем там назвали убийства людей без приговоров суда, налоговую реформу и громкие коррупционные скандалы. По мнению активисток, президент пытается скрыть все это "многочисленными актами мачизма".
Женщину, которая стала участницей инцидента, зовут Беа Ким. Позже ее процитировало "Филиппинское агентство новостей" - по словам женщины, президент сначала спросил ее, замужем ли она. Она ответила, что в браке с корейцем.
Она также сказала, что поцелуй - "не преступление", и добавила, что не видит в поступке лидера своей страны "ничего, кроме попытки развлечь других филиппинцев, присутствующих на встрече, и сделать их счастливыми".
Ранее Родриго Дутерте уже обвиняли в сексизме.
В 2016 году в рамках предвыборной кампании он выступал по поводу изнасилования и убийства в 1989 году австралийской миссионерки в филиппинском городе Давао. Тогда Дутерте был там мэром.
"Меня возмутило это изнасилование. Но она была такой красивой, что мэр должен был быть первым. Какая потеря!", - сказал он.
Позже его администрация извинилась за эти слова.
В этом году он сказал, что филиппинские солдаты должны стрелять в вагину женщинам из повстанцев-коммунистов.
Все эти заявления вызвали бурю негодования в соцсетях.
Однако, несмотря на все обвинения, эксперты говорят, что Родриго Дутерте остается популярным как среди филиппинцев, живущих в стране, так и среди уехавших за границу.