Президента Филиппин критикуют за поцелуй на сцене

Копірайт зображення Youtube.com/Rappler Image caption Инцидент транслировали в прямом эфире

Президента Филиппин Родриго Дутерте критикуют за поцелуй в губы во время официального события, которое транслировали в прямом эфире.

Выступая перед филиппинской диаспорой в столице Южной Кореи Сеуле, он позвал на сцену женщину и предложил поцеловаться с ним.

Поступок понравился присутствующим в зале - преимущественно другим рабочим с Филиппин.

Однако филиппинская правозащитная группа Gabriela назвала произошедшее "отвратительным театральным жестом президента-женоненавистника".

Хотя позже к дискуссии присоединились женщины, которые считают, что поцелуй - это "не преступление".

Это не первый случай, когда филиппинского лидера обвиняют в ненадлежащем отношении к женщинам.

Поцелуй в губы

Во время выступления Родриго Дутерте в Сеуле на сцену позвали нескольких женщин из тех, что переехали работать в Южную Корею - чтобы подарить им по книге.

Было заметно, что стоять рядом с президентом женщинам было несколько неловко.

Сначала Дутерте обнял одну из них и поцеловал в щеку, а потом жестом предложил другой поцеловать его в губы.

После заминки и нервного смеха молодой женщины президент несколько раз повторил свой жест, а потом сам наклонился и поцеловал ее в губы.

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И хотя женщина улыбалась, а толпа у сцены аплодировала, комментарии в интернете были не такими дружелюбными.

Женская правозащитная группа Gabriela заявила, что этот инцидент - попытка отвлечь внимание от реальных политических проблем и падения рейтинга Дутерте.

Среди таких проблем там назвали убийства людей без приговоров суда, налоговую реформу и громкие коррупционные скандалы. По мнению активисток, президент пытается скрыть все это "многочисленными актами мачизма".

Женщину, которая стала участницей инцидента, зовут Беа Ким. Позже ее процитировало "Филиппинское агентство новостей" - по словам женщины, президент сначала спросил ее, замужем ли она. Она ответила, что в браке с корейцем.

Она также сказала, что поцелуй - "не преступление", и добавила, что не видит в поступке лидера своей страны "ничего, кроме попытки развлечь других филиппинцев, присутствующих на встрече, и сделать их счастливыми".

Ранее Родриго Дутерте уже обвиняли в сексизме.

В 2016 году в рамках предвыборной кампании он выступал по поводу изнасилования и убийства в 1989 году австралийской миссионерки в филиппинском городе Давао. Тогда Дутерте был там мэром.

"Меня возмутило это изнасилование. Но она была такой красивой, что мэр должен был быть первым. Какая потеря!", - сказал он.

Позже его администрация извинилась за эти слова.

В этом году он сказал, что филиппинские солдаты должны стрелять в вагину женщинам из повстанцев-коммунистов.

Все эти заявления вызвали бурю негодования в соцсетях.

Однако, несмотря на все обвинения, эксперты говорят, что Родриго Дутерте остается популярным как среди филиппинцев, живущих в стране, так и среди уехавших за границу.

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