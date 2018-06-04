Microsoft приобрел сервис Github за $7,5 млрд
Корпорация компьютерных технологий Microsoft приобрела компанию Github за 7,5 млрд долларов.
Github - один из крупнейших в мире сервисов для хранения кода и совместной разработки программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско.
Эта онлайн-платформа помогает программистам работать над задачами вместе.
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Github должна окончательно перейти в собственность Microsoft до конца года. При этом сообщают, что компания сохранит за собой право самостоятельного управления.
"Мы осознаем ответственность перед обществом, которую мы берем на себя вместе с этим соглашением, и будем делать все возможное для того, чтобы предоставить каждому разработчику возможность развивать, обновлять и решать насущные проблемы", - сказал в своем заявлении главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла.
По его словам, сейчас Github для работы используют более 28 млн разработчиков, представляющих более 1,5 млн организаций, работающих в различных сферах.
Теперь компанию возглавит Нэт Фридман, основатель Xamarin - сервиса по разработке программного обеспечения для мобильных телефонов, которую Microsoft приобрела в 2016-м.
Руководство описывает его как ветерана в сфере разработки открытого программного обеспечения.
Действующего руководителя Github Криса Венстрата переведут на другую должность внутри компании.
Основные услуги Github - бесплатные, но за 21 доллар в месяц можно иметь дополнительные сервисы, например, круглосуточную поддержку или разные уровни доступа для разных членов команд.
Некоторые разработчики обеспокоены тем, что Github оказывается в руках технологического гиганта.
"Некоторые нервничают из-за того, что Microsoft сделал со своими предыдущими достижениями, например, со Skype, и обеспокоены тем, что Github может быть уничтожен", - прокомментировал соглашение разработчик программного обеспечения из Британии Малкольм Беркли.
ВВС также использует Github, чтобы предоставлять доступ к некоторым своим открытым кодам.