Microsoft приобрел сервис Github за $7,5 млрд

Копірайт зображення GITHUB

Корпорация компьютерных технологий Microsoft приобрела компанию Github за 7,5 млрд долларов.

Github - один из крупнейших в мире сервисов для хранения кода и совместной разработки программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско.

Эта онлайн-платформа помогает программистам работать над задачами вместе.

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Github должна окончательно перейти в собственность Microsoft до конца года. При этом сообщают, что компания сохранит за собой право самостоятельного управления.

"Мы осознаем ответственность перед обществом, которую мы берем на себя вместе с этим соглашением, и будем делать все возможное для того, чтобы предоставить каждому разработчику возможность развивать, обновлять и решать насущные проблемы", - сказал в своем заявлении главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла.

По его словам, сейчас Github для работы используют более 28 млн разработчиков, представляющих более 1,5 млн организаций, работающих в различных сферах.

Теперь компанию возглавит Нэт Фридман, основатель Xamarin - сервиса по разработке программного обеспечения для мобильных телефонов, которую Microsoft приобрела в 2016-м.

Копірайт зображення Microsoft Image caption Слева направо: Крис Венстрат, Сатья Наделла, Нэт Фридман

Руководство описывает его как ветерана в сфере разработки открытого программного обеспечения.

Действующего руководителя Github Криса Венстрата переведут на другую должность внутри компании.

Основные услуги Github - бесплатные, но за 21 доллар в месяц можно иметь дополнительные сервисы, например, круглосуточную поддержку или разные уровни доступа для разных членов команд.

Некоторые разработчики обеспокоены тем, что Github оказывается в руках технологического гиганта.

"Некоторые нервничают из-за того, что Microsoft сделал со своими предыдущими достижениями, например, со Skype, и обеспокоены тем, что Github может быть уничтожен", - прокомментировал соглашение разработчик программного обеспечения из Британии Малкольм Беркли.

ВВС также использует Github, чтобы предоставлять доступ к некоторым своим открытым кодам.

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