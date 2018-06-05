Итальянцев возмутило селфи на фоне трагедии

Копірайт зображення ANSA/GIORGIO LAMBRI/QUOTIDIANO LIBERTA

На железной дороге на севере Италии произошло ЧП, женщина попала под поезд. На помощь ей незамедлительно поспешили спасатели.

В это же время молодой человек, находящийся на ближайшей платформе, делал селфи на фоне этой драматической сцены.

Происходящее зафиксировал журналист Джорджио Ламбру, отметив при этом, что "мы окончательно утратили понятие этики и морали".

Фото вызвало большую дискуссию в соцсетях.

Инцидент произошел на станции "Пьяченца" еще 26 мая.

Полиция остановила молодого любителя селфи и заставила его удалить снимок.

Травмированную женщину доставили в больницу, где ей ампутировали ногу.

Юноша в шортах, который делал селфи, не признает, что совершил преступление. Продолжается расследование.

Фото того, как он делает селфи на фоне жертвы аварии, появилось на первых страницах многих итальянских изданий и стало вирусным в соцсетях.

Газета "Corriere della Sera" написала, что этот мужчина, скорее всего, делал знак "V for victory" одной рукой, а другой держал телефон.

Издание "La Stampa" сравнило инцидент с "раком, который разъедает интернет". Молодой человек, сделавший селфи, был неплохим человеком, утверждает Антонелла Боралу. Но он "выключил" свою душу и стал "бездушным роботом интернета".

Радиоведущий Никола Савино считает, что подобные случаи говорят о том, что человеческая раса "стремится к вымиранию". Один из пользователей Twitter сказал просто: "Меня больше ничто не удивит".

Журналист Джорджио Ламбру, который сфотографировал эту сцену, написал об увиденном в статье газете Liberta под заголовком: "Варварство, которого вы не ожидали: Селфи на фоне трагедии".

Он также проинформировал власти о произошедшем, и личность молодого человека была установлена. Невыясненными остаются обстоятельства трагедии - каким образом канадка попала под поезд.

По сообщениям, произошел сбой в системе открывания дверей - женщина выпала из вагона, потому что дверь открылась с противоположной стороны. Также были предположения, что она пыталась успеть на уходящий поезд.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram