Итальянцев возмутило селфи на фоне трагедии
На железной дороге на севере Италии произошло ЧП, женщина попала под поезд. На помощь ей незамедлительно поспешили спасатели.
В это же время молодой человек, находящийся на ближайшей платформе, делал селфи на фоне этой драматической сцены.
Происходящее зафиксировал журналист Джорджио Ламбру, отметив при этом, что "мы окончательно утратили понятие этики и морали".
Фото вызвало большую дискуссию в соцсетях.
Инцидент произошел на станции "Пьяченца" еще 26 мая.
Полиция остановила молодого любителя селфи и заставила его удалить снимок.
Травмированную женщину доставили в больницу, где ей ампутировали ногу.
Юноша в шортах, который делал селфи, не признает, что совершил преступление. Продолжается расследование.
- Экологи против селфи с ленивцами в Instagram
- Селфи в Facebook помогло поймать убийцу
- Снимок пляжа в Мексике выиграл конкурс мобильной фотографии
Фото того, как он делает селфи на фоне жертвы аварии, появилось на первых страницах многих итальянских изданий и стало вирусным в соцсетях.
Газета "Corriere della Sera" написала, что этот мужчина, скорее всего, делал знак "V for victory" одной рукой, а другой держал телефон.
Издание "La Stampa" сравнило инцидент с "раком, который разъедает интернет". Молодой человек, сделавший селфи, был неплохим человеком, утверждает Антонелла Боралу. Но он "выключил" свою душу и стал "бездушным роботом интернета".
Радиоведущий Никола Савино считает, что подобные случаи говорят о том, что человеческая раса "стремится к вымиранию". Один из пользователей Twitter сказал просто: "Меня больше ничто не удивит".
Журналист Джорджио Ламбру, который сфотографировал эту сцену, написал об увиденном в статье газете Liberta под заголовком: "Варварство, которого вы не ожидали: Селфи на фоне трагедии".
Он также проинформировал власти о произошедшем, и личность молодого человека была установлена. Невыясненными остаются обстоятельства трагедии - каким образом канадка попала под поезд.
По сообщениям, произошел сбой в системе открывания дверей - женщина выпала из вагона, потому что дверь открылась с противоположной стороны. Также были предположения, что она пыталась успеть на уходящий поезд.