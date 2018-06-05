Манафорта могут арестовать из-за давления на свидетелей

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Экс-главу избирательного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта обвинили в давлении на свидетелей по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Выдвинутые обвинения озвучил спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование.

По его данным, Пол Манафорт неоднократно связывался со свидетелями по телефону, а также писал им сообщения, чтобы организовать "дачу ложных показаний".

В своем представлении Роберт Мюллер указывает, что подобные попытки связаться со свидетелями являются нарушением условий, на которых Манафорта выпустили из-под ареста, и призывает судью пересмотреть это решение.

Если это произойдет, экс-руководителя избирательной кампании Трампа могут арестовать еще до начала рассмотрения его дела в суде.

Роберт Мюллер, в частности, утверждает, что Пол Манафорт посылал сообщение двум представителям The Hapsburg Group - лоббистской фирмы, с которой он вероятно сотрудничал для продвижения интересов Украины в Соединенных Штатах.

Такая связь имела целью "повлиять на их показания и скрыть улики", говорится в записке спецагента ФБР Брока Домина, которую передали вместе с представлением Мюллера.

Реакция Пола Манафорта на новые обвинения пока неизвестна.

Ранее США обвинили Манафорта в заговоре против США, неуплате налогов, отмывании денег, а также в том, что он не зарегистрировался в США в качестве иностранного агент, действовавшего в интересах правительства Украины. Во времена президентства Януковича Пол Манафорт сотрудничал с ним в Украине.

Его ждет два судебных процесса, первый из которых должен начаться в сентябре.

Все обвинения против себя он отвергает.

Также он отрицает любые махинации и связи с Россией во время избирательной кампании Дональда Трампа.

Расследование относительно возможного вмешательства Кремля в американские выборы началось в прошлом году. В его рамках уже были выдвинуты 22 обвинения: 16 - российским лицам и компаниям, остальные - американским.

Среди последних - несколько человек, которые работали с Дональдом Трампом.

В их числе, кроме Пола Манафорта, экс-советник по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн, бывший заместитель руководителя кампании Трампа Рик Гейтс и советник по вопросам внешней политики Джордж Пападопулос.

Рик Гейтс уже признал себя виновным в отмывании денег, банковских аферах, уклонении от уплаты налогов и незаконном лоббировании интересов Украины во времена президентства Виктора Януковича.

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