"Нафтогаз" объявил об аресте активов "Газпрома" в Нидерландах

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В "Нафтогазе Украины" заявили, что суд в Нидерландах распорядился арестовать активы "Газпрома" для исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российской компании 2,56 млрд долларов. Ранее решение об аресте активов "Газпрома" принял суд в Швейцарии.

Ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Нидерландах были поданы "Нафтогазом" в конце мая, сообщила украинская компания.

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - отметили в "Нафтогазе".

В "Газпроме" заявление "Нафтогаза" пока не прокомментировали.

В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, эта структура участвует в работе международных проектов "Газпрома" по всему миру, пишет РБК. Кроме того, в Нидерландах базируется Gazprom Energy.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что после ареста активов "Газпрома" в Швейцарии "обременение акций и других активов "Газпрома" должно произойти в других странах Европы, в том числе Нидерландах.

Голландия после Швейцарии

Ранее, 30 мая, стало известно, что решение об аресте активов "Газпрома" для исполнения решения Стокгольмского арбитража принял суд в Швейцарии. В "Нафтогазе" тогда сообщили, что судебные исполнители "проводят действия", чтобы заморозить доли "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG - 100%-ные "дочки" "Газпрома". Это операторы трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Агентство Интерфакс сообщало, что акции Nord Stream AG и Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG уже заморожены.

"Газпром" тогда подтверждал, что "Нафтогаз Украины" предпринимает действия "по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту". А в комментарии пресс-службы Nord Stream 2 AG, поступившем в Русскую службу Би-би-си, говорилось, что наложение обеспечительных мер не оказывает влияния на осуществление проекта "Северный поток - 2".

В конце февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа по транзитному контракту. С учетом удовлетворенных встречных требований российской компании "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

Разбирательство в Стокгольме продолжалось с 2014 года. "Газпром" подал апелляцию на решение арбитража, которое вступило в силу 28 февраля. Российская газовая монополия отказывается платить штраф. За каждый день просрочки "Газпром" должен платить еще полмиллиона долларов.

Кроме того, в мае в российской компании заявили, что в процесс принятия решение могло вмешаться постороннее лицо. Такой вывод сделал нанятый эксперт-лингвист - он решил, что" значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом".

При этом "Газпром" отказался от сделанных весной заявлений о прекращении транзита газа через Украину с 2019 года. Об этом же на Петербургском экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин. Он сказал, что Россия не будет закрывать транзит через Украину, "если он будет экономически целесообразен".

Киев же добивается выплаты компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Действия "Нафтогаза" ставит под угрозу бизнес "Газпрома" в Европе, говорил "Ведомостям" глава отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Однако, по его мнению, решение "платить - не платить", скорее всего, будет приниматься не в "Газпроме", а "на самом верху".

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