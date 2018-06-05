Найденный мертвым режиссер Кантер оставил предсмертную записку

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Полиция Черниговской области расследует смерть украинского режиссера Леонида Кантера, тело которого было найдено с признаками самоубийства.

Представитель Черниговской полиции Сергей Брыль сообщил ВВС News Украина, что Леонид Кантер оставил предсмертную записку. Она, а также другие признаки на месте трагедии, в том числе оружие, свидетельствуют о том, что режиссер лишил себя жизни. Однако полиция будет изучать и другие версии случившегося.

По данным полиции, вечером 4 июня поступило сообщение о том, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина.

"На месте происшествия полиция обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранением в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие", - говорится в сообщении главного управления Нацполиции в Черниговской области.

По неофициальным данным, которые распространяют его близкие, причиной самоубийства могли стать непростые семейные отношения.

Леонид Кантер известен тем, что превратил хутор Обирок в Черниговской области в художественный хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники.

Среди самых известных - фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и первый афро-этнический фестиваль "Мама Африка".

Ранее он работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины.

В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент.

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