Нападения на активистов в Одессе: полиция расследует второй кровавый инцидент
В Одессе неизвестные с ножом напали на активиста местного "Автомайдана" и члена совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко. Об этом сообщила полиция Одесской области.
Устименко получил ранение ноги, а также рубленую рану виска, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.
Полиция проводит следственные действия и готовится к возбуждению уголовного дела.
Это второе кровавое нападение на активиста в Одессе за последние недели.
О подробностях инцидента в видео пользователя Facebook Олега Шпака рассказал сам Виталий Устименко.
"На меня напали двое. Мы с другом вышли из редакции " Общественного телевидения", отошли почти 10 метров, и на меня напали. Пытались попасть ножом в почки, я так понял, но пробили бедро", - сказал Устименко, когда ему оказывали медицинскую помощь.
Неизвестные также били его в голову и повалили на асфальт.
Вечером 5 июня одесские активисты уже организовали пикетирование главного управления полиции в Одесской области под лозунгом "Нет нападениям на активистов в Одессе!"
"Мы требуем скорейшего расследования нападения на Виталия Устименко и защиты одесских активистов от титушек", - говорится на странице инициативы.
Дело Стерненко
За последний месяц в Одессе произошло несколько нападений на общественных активистов.
25 мая произошел инцидент с участием активиста и бывшего участника ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.
По его словам, на него напали двое неизвестных и нанесли ему ранения, а при обороне он смертельно ранил одного из нападавших.
Это уже не первое нападение на Стерненко. Полиция рассматривает несколько версий событий.
Правоохранители проводят следственные действия по факту смерти человека и, с другой стороны, по факту покушения на жизнь активиста.
Первое нападение на Стерненко произошло еще в феврале этого года, а в начале мая неизвестные пытались застрелить активиста.
Сергей Стерненко выразил недоверие следствию и местным медикам и уехал на лечение в Киев.