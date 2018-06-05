Нападения на активистов в Одессе: полиция расследует второй кровавый инцидент

Копірайт зображення Автомайдан Image caption Виталий Устименко после нападения

В Одессе неизвестные с ножом напали на активиста местного "Автомайдана" и члена совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Устименко получил ранение ноги, а также рубленую рану виска, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.

Полиция проводит следственные действия и готовится к возбуждению уголовного дела.

Это второе кровавое нападение на активиста в Одессе за последние недели.

О подробностях инцидента в видео пользователя Facebook Олега Шпака рассказал сам Виталий Устименко.

"На меня напали двое. Мы с другом вышли из редакции " Общественного телевидения", отошли почти 10 метров, и на меня напали. Пытались попасть ножом в почки, я так понял, но пробили бедро", - сказал Устименко, когда ему оказывали медицинскую помощь.

Неизвестные также били его в голову и повалили на асфальт.

Копірайт зображення NPU.gov.ua Image caption Полиция работает на месте происшествия

Вечером 5 июня одесские активисты уже организовали пикетирование главного управления полиции в Одесской области под лозунгом "Нет нападениям на активистов в Одессе!"

"Мы требуем скорейшего расследования нападения на Виталия Устименко и защиты одесских активистов от титушек", - говорится на странице инициативы.

Дело Стерненко

За последний месяц в Одессе произошло несколько нападений на общественных активистов.

25 мая произошел инцидент с участием активиста и бывшего участника ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сергей Стерненко участвовал в силовых противостояниях в Одессе, в том числе с полицией - во время протестов

По его словам, на него напали двое неизвестных и нанесли ему ранения, а при обороне он смертельно ранил одного из нападавших.

Это уже не первое нападение на Стерненко. Полиция рассматривает несколько версий событий.

Правоохранители проводят следственные действия по факту смерти человека и, с другой стороны, по факту покушения на жизнь активиста.

Первое нападение на Стерненко произошло еще в феврале этого года, а в начале мая неизвестные пытались застрелить активиста.

Сергей Стерненко выразил недоверие следствию и местным медикам и уехал на лечение в Киев.

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