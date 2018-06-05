Пожар около Чернобыльской АЭС: горит 10 га леса
В 10-километровой Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного отселения загорелся лес площадью около 10 гектаров, сообщила пресс-служба ГСЧС.
Возгорание произошло из-за сухой травы.
"Ветер на месте пожара - юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается", - утверждают в ГСЧС.
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В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения добавили, что пожар происходит неподалеку от промышленной площадки ЧАЭС, но не на самой площадке.
"На территории промышленной площадки ЧАЭС возгораний не обнаружено, угрозы распространения пожара на объекты ЧАЭС не наблюдается", - говорится в заявлении агентства.
На сайте агентства выложили фотографию, на которой видно, что пожар продолжается около определенных промышленных объектов.
Там настаивают, что пожар "не оказал негативного влияния на радиационную обстановку промышленной площадки ЧАЭС".
К тушению пожара привлекли десятки единиц техники и более сотни пожарных.
Также на месте работают два пожарных самолета АН-32П и вертолет Ми-8.
В ГСЧС заявили, что в Киеве радиационный фон составляет 10 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - до 30 микрорентген в час).
В городе Чернобыль - 24,1 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - до 50 микрорентген в час).
На промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 50,7 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - до 140 микрорентген в час).
В последние годы в Чернобыльской зоне часто возникают сложные лесные пожары.
В конце июня 2017 года пожар продолжался более трех дней. Тогда повышение радиационного фона не зафиксировали.
Весной 2015 года около Чернобыля произошел один из крупнейших пожаров в Чернобыльской зоне - тогда горело более 300 га леса.